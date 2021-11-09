Чемпион мира ужаснулся судейству в бою казахстанского боксера, в котором он победил американца

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон возмущен судейскими решениями в финальном бою казахстанского боксера Сакена Бибосынова на чемпионате мира-2021, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Sports.kz.



В финале в весовой категории категории до 51 килограмма Бибосынов победил американца Роско Хилла единогласным решением судей (5:0) и принес Казахстану золотую медаль.



Стивенсон считает, что второй и третий раунды забрал его соотечественник, а также выразил несогласие с итогом первого раунда и обвинил Международную ассоциацию бокса (AIBA) в коррупции.



«Я думал, что малыш Роско Хилл выиграл 2-й и 3-й раунды. Эти судьи заставили меня почувствовать себя слепым или что-то в этом роде. Он действительно хорош, я думал, что он выиграл 2 и 3 раунды. И 10-8 в первом раунде были ужасны - AIBA все еще коррумпирована!», — написал американский боксер в твиттере.