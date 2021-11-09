«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 09 Ноября
+14...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.67 KZT
  • €1 = 495.5 KZT
  • 1 RUB = 6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Чемпион мира ужаснулся судейству в бою казахстанского боксера, в котором он победил американца

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:08
Чемпион мира ужаснулся судейству в бою казахстанского боксера, в котором он победил американца
Фото из открытых источников
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон возмущен судейскими решениями в финальном бою казахстанского боксера Сакена Бибосынова на чемпионате мира-2021, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Sports.kz.

В финале в весовой категории категории до 51 килограмма Бибосынов победил американца Роско Хилла единогласным решением судей (5:0) и принес Казахстану золотую медаль.

Стивенсон считает, что второй и третий раунды забрал его соотечественник, а также выразил несогласие с итогом первого раунда и обвинил Международную ассоциацию бокса (AIBA) в коррупции.

«Я думал, что малыш Роско Хилл выиграл 2-й и 3-й раунды. Эти судьи заставили меня почувствовать себя слепым или что-то в этом роде. Он действительно хорош, я думал, что он выиграл 2 и 3 раунды. И 10-8 в первом раунде были ужасны - AIBA все еще коррумпирована!», — написал американский боксер в твиттере.


Источник: azattyq-ruhy.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика