Чемпион мира ужаснулся судейству в бою казахстанского боксера, в котором он победил американца

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон возмущен судейскими решениями в финальном бою казахстанского боксера Сакена Бибосынова на чемпионате мира-2021, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Sports.kz.
В финале в весовой категории категории до 51 килограмма Бибосынов победил американца Роско Хилла единогласным решением судей (5:0) и принес Казахстану золотую медаль.
Стивенсон считает, что второй и третий раунды забрал его соотечественник, а также выразил несогласие с итогом первого раунда и обвинил Международную ассоциацию бокса (AIBA) в коррупции.
«Я думал, что малыш Роско Хилл выиграл 2-й и 3-й раунды. Эти судьи заставили меня почувствовать себя слепым или что-то в этом роде. Он действительно хорош, я думал, что он выиграл 2 и 3 раунды. И 10-8 в первом раунде были ужасны - AIBA все еще коррумпирована!», — написал американский боксер в твиттере.
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