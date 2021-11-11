Какие напитки нельзя употреблять натощак

НУР-СУЛТАН, 11 ноя — Sputnik. Нутрициолог Кристина Журавлева предупредила о вреде употребления кофе и холодной воды на голодный желудок.



Кофе в таком случае стимулирует многие функции желудочно-кишечного тракта, в том числе секрецию соляной кислоты, что также может вызвать гастрит.



"Также кофе запускает работу поджелудочной железы — начинают вырабатываться ферменты для переваривания пищи, которой нет в желудке. Это может привести к сбою ее функционирования и заболеваниям ЖКТ", — предупредила специалист в разговоре с РИА Новости.



Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, что победить кофеманию безболезненно можно с помощью цикория.



"Цикорий используется вместо напитков, содержащих кофеин, в первую очередь вместо кофе просто благодаря похожему цвету и немного похожему вкусу. Это скорее психологический заменитель, потому что кофеина и каких-то бодрящих веществ в этом продукте не содержится", – пояснила Татьяна Залетова в интервью радио Sputnik.