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Какие напитки нельзя употреблять натощак

Просмотров:204 Опубликовано: Вчера, 22:27
Какие напитки нельзя употреблять натощак
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН, 11 ноя — Sputnik. Нутрициолог Кристина Журавлева предупредила о вреде употребления кофе и холодной воды на голодный желудок.

Кофе в таком случае стимулирует многие функции желудочно-кишечного тракта, в том числе секрецию соляной кислоты, что также может вызвать гастрит.

"Также кофе запускает работу поджелудочной железы — начинают вырабатываться ферменты для переваривания пищи, которой нет в желудке. Это может привести к сбою ее функционирования и заболеваниям ЖКТ", — предупредила специалист в разговоре с РИА Новости.

Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, что победить кофеманию безболезненно можно с помощью цикория.

"Цикорий используется вместо напитков, содержащих кофеин, в первую очередь вместо кофе просто благодаря похожему цвету и немного похожему вкусу. Это скорее психологический заменитель, потому что кофеина и каких-то бодрящих веществ в этом продукте не содержится", – пояснила Татьяна Залетова в интервью радио Sputnik.


Источник: sputniknews.kz
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