Опубликована суточная сводка по коронавирусу в Казахстане

За прошедшие сутки (13 ноября) в Казахстане зарегистрировано 1 133 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 956 499 случаев, из них:



в Нур-Султане – 102,



в Алматы – 137,



в Шымкенте – 19,



в Акмолинской области – 85,



в Актюбинской области – 14,



в Алматинской области – 72,



в Атырауской области – 20,



в ВКО – 70,



в Жамбылской области – 12,



в ЗКО – 35,



в Карагандинской области – 123,



в Костанайской области – 115,



в Кызылординской области – 23,



в Мангистауской области – 8,



в Павлодарской области – 128,



в СКО – 157,



в Туркестанской области – 13.