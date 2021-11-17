В начале года выделили деньги на мой предстоящий бой, но они до меня не дошли – Шарипова

Алматы. 17 ноября. КазТАГ – Действующая чемпионка мира по боксу в первой полусредней весовой категории по версии IBF Фируза Шарипова обвинила чиновников в создании препон и заявила о том, что выделенные на предстоящий ее поединок деньги так до нее не и не дошли, передает корреспондент агентства.
«11 декабря в Ливерпуле я встречусь с Кэти Тейлор за титулы чемпионки мира по версиям WBC, WBA, WBO, IBF и The Ring! Мы давно шли к этому с моей командой, вели переговоры. Нам многие не верили, про нас врали и клеветали, и даже не представляете, какие палки в колеса вставляли нам некоторые казахстанские чиновники. Им давали поручение нам помогать, но они делали совершенно обратное. Еще в начале года были выделены деньги на подготовку к этому бою, но они так до меня и не дошли», - написала Шарипова в среду на своей странице в социальной сети.
Она пообещала раскрыть подробность чуть позднее.
«Я сделаю все возможное, чтобы стать абсолютной чемпионкой мира. Ни один профессиональный боксер из Казахстана и Средней Азии не боксировал за пять основных титулов. Всего через месяц я смогу осуществить мечту всей своей жизни и подниму флаг Казахстана так высоко, как никто другой!» - пообещала Шарипова.
Редакция МИА КазТАГ предлагает министерству культуры и спорта Казахстана считать данную публикацию официальным запросом комментариев касательно обвинений со стороны Шариповой в адрес чиновников.
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