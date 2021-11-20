"Люди стали безграмотными". Эксперт назвала минусы перехода узбекского языка на латиницу

Доктор философских наук, профессор Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, автор пособия "Уроки узбекского языка" Гульнора Мансурова в беседе с порталом Podrobno.uz заявила, что переход с кириллицы на латиницу сыграл очень большую негативную роль в развитии узбекского языка, сообщает Tengrinews.kz.
"Во-первых, дети и молодежь, обучавшиеся в узбекских школах, не читают на кириллице узбекские книги, газеты и журналы.
Во-вторых, почти все дети, и молодые люди, достигшие тридцатилетнего возраста, совершенно не знают русского языка. И это тоже потому, что они не могут читать на кириллице.
В-третьих, к большому сожалению, и узбекского языка тоже не знают. Делают много ошибок в написании самых простых слов. Совершенно не думая, пишут так, как выговаривают", - сказала эксперт.
По словам Мансуровой, за последние 30 лет люди в республике стали безграмотными и не имеющими даже элементарного представления о литературе.
"Это, кстати, касается и российских граждан. Образование скатилось до нуля. Почему - очень трудно объяснить. Но исправлять надо, надо хотя бы пытаться уделять больше внимания грамотности и на узбекском, и на русском языках. Необходимо читать книги, прививать любовь к языку, к литературе", - отметила она.
Лингвист напомнила, что в свое время некоторые специалисты уверяли, что переход на латиницу улучшит обучение английскому языку. "Сейчас наблюдается обратное явление - дети совсем запутались - где узбекские буквы, где английские", - заявила собеседница издания.
"Поэтому предлагаю, хотя и принят закон, если это еще возможно, - оставить кириллицу, пока не совсем поздно, пока не совсем запутались наши дети, пока еще мало книг напечатано на латинице. Мне кажется, и усваивать узбекский язык будет проще, и не придется переводить на латиницу то огромное количество узбекских книг, написанных за 70 лет на кириллице. И русский язык будет легче учить детям из узбекских школ", - сказала профессор.
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