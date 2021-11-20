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"Люди стали безграмотными". Эксперт назвала минусы перехода узбекского языка на латиницу

Просмотров:308 Опубликовано: Сегодня, 09:17
"Люди стали безграмотными". Эксперт назвала минусы перехода узбекского языка на латиницу
upl.uz

Доктор философских наук, профессор Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, автор пособия "Уроки узбекского языка" Гульнора Мансурова в беседе с порталом Podrobno.uz заявила, что переход с кириллицы на латиницу сыграл очень большую негативную роль в развитии узбекского языка, сообщает Tengrinews.kz.

"Во-первых, дети и молодежь, обучавшиеся в узбекских школах, не читают на кириллице узбекские книги, газеты и журналы.

Во-вторых, почти все дети, и молодые люди, достигшие тридцатилетнего возраста, совершенно не знают русского языка. И это тоже потому, что они не могут читать на кириллице.

В-третьих, к большому сожалению, и узбекского языка тоже не знают. Делают много ошибок в написании самых простых слов. Совершенно не думая, пишут так, как выговаривают", - сказала эксперт.

По словам Мансуровой, за последние 30 лет люди в республике стали безграмотными и не имеющими даже элементарного представления о литературе.

"Это, кстати, касается и российских граждан. Образование скатилось до нуля. Почему - очень трудно объяснить. Но исправлять надо, надо хотя бы пытаться уделять больше внимания грамотности и на узбекском, и на русском языках. Необходимо читать книги, прививать любовь к языку, к литературе", - отметила она.

Лингвист напомнила, что в свое время некоторые специалисты уверяли, что переход на латиницу улучшит обучение английскому языку. "Сейчас наблюдается обратное явление - дети совсем запутались - где узбекские буквы, где английские", - заявила собеседница издания.

"Поэтому предлагаю, хотя и принят закон, если это еще возможно, - оставить кириллицу, пока не совсем поздно, пока не совсем запутались наши дети, пока еще мало книг напечатано на латинице. Мне кажется, и усваивать узбекский язык будет проще, и не придется переводить на латиницу то огромное количество узбекских книг, написанных за 70 лет на кириллице. И русский язык будет легче учить детям из узбекских школ", - сказала профессор.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • синдбад
 Ingul (Посетители) Сегодня, 10:40
Умные учатся на чужих ошибках, а глупые на своих.
Мы гордые, хочется попробовать.
Этих реформаторов заставить бы проводить эти реформы за их счет.
Сейчас же за все "преобразования" расплачивается народ.
Книги, печати, вывески, документы, компьютерные программы, клавиатуры и т.д.- все надо переделать.
Безграничная тупость и расточительство.
 
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  • Ingul
 Empro (Посетители) Сегодня, 10:30
Правильно говорит!
Это ни как не упростит общение с иностранцами, как говорили, это только усугубит изучение казахского языка. Он не настолько развит как тот же русский язык.
Все это понимают.
Астану назвали Нур-султан, но этого мало, так нужно оставить более значимый след... безграмотный.
 
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  • Ingul
 Neo_186 (Посетители) Сегодня, 10:29
Мы именного этого и добиваемся.
 
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  • Empro
  • Ingul
  • мунайши73
 дорожник (Посетители) Сегодня, 09:51
люди в республике стали безграмотными
Иметь такой электорат мечта любой власти

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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