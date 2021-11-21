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Жанибек Алимханулы избил экс-чемпиона мира и защитил титул

Просмотров:769 Опубликовано: Сегодня, 10:44
Жанибек Алимханулы избил экс-чемпиона мира и защитил титул
Фото vesti.kz
Казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы одержал победу над экс-чемпионом мира из Франции Хассаном Н'Дамом Н'Жикамом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок стал частью андеркарта вечера бокса от Top Rank в Лас-Вегасе. Он был рассчитан на десять раундов.

В третьем раунде казахстанец после серии ударов отправил бывшего чемпиона в нокдаун. После этого Алимханулы продолжил одностороннее избиение соперника. Н'Дам умудрился продержаться до восьмого раунда, в котором рефери остановил-таки бой.

Эта победа для непобежденного казахстанца стала 11-й в профи и седьмой досрочной. Н'Дам же проиграл в шестой раз при 38 выигрышах.

Алимханулы защитил свой пояс WBO Global. Также он владеет титулом WBC Continental.

Напомним, главным событием этого вечера бокса станет схватка между американцами Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО) и Шоном Портером (31-3-1, 17 КО).



Источник: VESTI.KZ
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Комментарии ( 2 )

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Кинст (Посетители) Сегодня, 14:04
Правильно. Тоже хотел отметить "оригинальность" заголовка. Звучит как будто про гопника написали. Более уместна фраза "провёл бой". Ведь, всё-таки речь о спортивном состязании
 
-1
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  • дорожник
  • Кинст
  • 111753576
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 11:49
Мастера заголовков.
"Избил" звучит так, будто в подворотне поймал и отпинал.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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