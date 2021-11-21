Жанибек Алимханулы избил экс-чемпиона мира и защитил титул

Казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы одержал победу над экс-чемпионом мира из Франции Хассаном Н'Дамом Н'Жикамом, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Поединок стал частью андеркарта вечера бокса от Top Rank в Лас-Вегасе. Он был рассчитан на десять раундов.



В третьем раунде казахстанец после серии ударов отправил бывшего чемпиона в нокдаун. После этого Алимханулы продолжил одностороннее избиение соперника. Н'Дам умудрился продержаться до восьмого раунда, в котором рефери остановил-таки бой.



Эта победа для непобежденного казахстанца стала 11-й в профи и седьмой досрочной. Н'Дам же проиграл в шестой раз при 38 выигрышах.



Алимханулы защитил свой пояс WBO Global. Также он владеет титулом WBC Continental.



Напомним, главным событием этого вечера бокса станет схватка между американцами Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО) и Шоном Портером (31-3-1, 17 КО).



