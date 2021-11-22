Опубликованы данные о заболеваемости коронавирусом за сутки

В Казахстане за прошедшие сутки (21 ноября) зарегистрирован 921 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Днем ранее показатель составил 1047 человек, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 964 749 случаев, из них за сутки:
в Нур-Султане – 110, в Алматы – 127, в Шымкенте – 5, в Акмолинской области – 71, в Актюбинской области – 18, в Алматинской области – 34, в Атырауской области – 14, в ВКО – 60, в Жамбылской области – 6, в ЗКО – 16, в Карагандинской области – 109, в Костанайской области – 107, в Кызылординской области – 6, в Мангистауской области – 1, в Павлодарской области – 110, в СКО – 120, в Туркестанской области – 7.
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