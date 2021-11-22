Опубликованы данные о заболеваемости коронавирусом за сутки

В Казахстане за прошедшие сутки (21 ноября) зарегистрирован 921 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Днем ранее показатель составил 1047 человек, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 964 749 случаев, из них за сутки:



в Нур-Султане – 110,

в Алматы – 127,

в Шымкенте – 5,

в Акмолинской области – 71,

в Актюбинской области – 18,

в Алматинской области – 34,

в Атырауской области – 14,

в ВКО – 60,

в Жамбылской области – 6,

в ЗКО – 16,

в Карагандинской области – 109,

в Костанайской области – 107,

в Кызылординской области – 6,

в Мангистауской области – 1,

в Павлодарской области – 110,

в СКО – 120,

в Туркестанской области – 7.