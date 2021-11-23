Суточный прирост больных коронавирусом заметно снизился в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 769 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.

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Всего в стране подтверждено 965 518 случаев, из них за сутки:



в городе Нур-Султане – 108,

в городе Алматы – 119,

в городе Шымкенте – 14,

в Акмолинской области – 66,

в Актюбинской области – 10,

в Алматинской области – 22,

в Атырауской области – 5,

в ВКО – 26,

в Жамбылской области – 3,

в ЗКО – 5,

в Карагандинской области – 110,

в Костанайской области – 72,

в Кызылординской области – 5,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 100,

в СКО – 99,

в Туркестанской области – 3.