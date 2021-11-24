Стати признали поражение: с активов Нацфонда снимают арест

Анатол и Габриель Стати признали, что их временный арест в Бельгии на активы Нацфонда в размере 530 миллионов долларов должен быть отменен. Об этом заявили в Министерстве юстиции. По данным ведомства, это признание свидетельствует об отсутствии перспектив у Стати в судебном разбирательстве, возбужденном в Бельгии против Казахстана и Национального банка РК, передает Tengrinews.kz.



Как подчеркнули в Минюсте, снятие ареста, наложенного Стати, является прямым результатом решения Апелляционного суда Брюсселя от 16 ноября. Этим решением было установлено, что Стати участвовали в масштабной мошеннической схеме и обманывали не только арбитражный трибунал во время разбирательства, но и шведские суды в ходе процедуры отмены арбитражного решения.



Стати возбудили судебное разбирательство в Бельгии в конце 2017 года. Одним из следствий этого стало то, что Bank New York Mellon в мае 2018 года заморозил активы Нацфонда на сумму 530 миллионов долларов, находящиеся на его кастодиальном хранении.



В итоге судебные процессы в Бельгии включали три группы разбирательств:



- производство по признанию и исполнению арбитражного решения;

- судебное разбирательство о временном аресте;

- процесс по обращению временного ареста активов в исполнительный арест.



Все эти разбирательства были основаны на арбитражном решении, которое теперь признано Апелляционным судом Брюсселя результатом широкомасштабного мошенничества Стати.



"Добровольный отказ Стати от ареста на активы в размере 530 миллионов долларов в Бельгии – лишь одно из последствий их широкомасштабного мошенничества. Министерство юстиции для защиты верховенства закона будет использовать все доступные средства правовой защиты как от Стати, так и от их сообщников в мошеннических действиях, включая Дэниела Чапмена и его группу компаний Argentem Creek. Эти средства правовой защиты существуют в Бельгии и во всех других юрисдикциях, в которых Стати ведет свою мошенническую и незаконную кампанию преследования против Республики Казахстан", - прокомментировал министр юстиции Марат Бекетаев.



В Минюсте отмечают, что в рамках процессов по временному аресту в Высоком суде Лондона был отдельный комплекс судебных разбирательств, в результате которого в марте 2020 года было принято решение в пользу Казахстана и Нацбанка. Одним из последствий проигрыша Стати в лондонском разбирательстве стало то, что в феврале 2021 года Высокий суд обязал Стати выплатить Казахстану и Нацбанку судебные издержки и расходы в размере 3,7 миллиона долларов. До настоящего времени Стати не выполнили это решение.