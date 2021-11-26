Менее тысячи заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки (25 ноября) в Казахстане зарегистрирован 971 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 968 340 случаев, из них за сутки:



в городе Нур-Султане – 122,

в городе Алматы – 105,

в городе Шымкенте – 16,

в Акмолинской области – 70,

в Актюбинской области – 12,

в Алматинской области – 52,

в Атырауской области – 13,

в ВКО – 54,

в Жамбылской области – 9,

в ЗКО – 16,

в Карагандинской области – 128,

в Костанайской области – 106,

в Кызылординской области – 13,

в Мангистауской области – 9,

в Павлодарской области – 97,

в СКО – 138,

в Туркестанской области – 11.