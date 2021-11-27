«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 27 Ноября
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.07 KZT
  • €1 = 485.51 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Махал руками и смеялся: водителя автобуса под кайфом задержали в Павлодаре

Просмотров:285 Опубликовано: Сегодня, 13:19
Махал руками и смеялся: водителя автобуса под кайфом задержали в Павлодаре
© Sputnik / Абзал Калиев
ПАВЛОДАР, 27 ноя – Sputnik. Павлодарские стражи порядка задержали водителя автобуса-развозки, ехавшего за работниками предприятия, сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

25 ноября, около 22.15, при патрулировании Павлодара, сотрудники батальона патрульной полиции, остановившись на светофоре по улице Нурмагамбетова, заметили, что водитель автобуса "ПАЗ-32053", стоящего в соседнем ряду, подозрительно себя ведет: размахивает руками, громко смеется и постоянно оглядывается, хотя в салоне никого нет.

Полицейские остановили автобус для проверки.

При разговоре с 40-летним водителем правоохранители поняли, что он находится в неадекватном состоянии. Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина находится под воздействием наркотиков. Он работает в одном из городских ТОО. В эту ночь выехал на смену и направлялся за остальными работниками.

В свое оправдание водитель рассказал, что "приболел", а наркотики принял для обезболивания.

В отношении нарушителя возбуждено административное производство по части 1 статьи 608 Кодекса об административных правонарушениях РК. (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения). Автобус водворен на специализированную штрафную стоянку.

Постановлением суда водитель лишен права управления транспортными средствами сроком на семь лет, а также подвергнут административному аресту на 15 суток.

В этом году к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в области привлечены 1 310 водителей.


Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика