Махал руками и смеялся: водителя автобуса под кайфом задержали в Павлодаре

ПАВЛОДАР, 27 ноя – Sputnik. Павлодарские стражи порядка задержали водителя автобуса-развозки, ехавшего за работниками предприятия, сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
25 ноября, около 22.15, при патрулировании Павлодара, сотрудники батальона патрульной полиции, остановившись на светофоре по улице Нурмагамбетова, заметили, что водитель автобуса "ПАЗ-32053", стоящего в соседнем ряду, подозрительно себя ведет: размахивает руками, громко смеется и постоянно оглядывается, хотя в салоне никого нет.
Полицейские остановили автобус для проверки.
При разговоре с 40-летним водителем правоохранители поняли, что он находится в неадекватном состоянии. Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина находится под воздействием наркотиков. Он работает в одном из городских ТОО. В эту ночь выехал на смену и направлялся за остальными работниками.
В свое оправдание водитель рассказал, что "приболел", а наркотики принял для обезболивания.
В отношении нарушителя возбуждено административное производство по части 1 статьи 608 Кодекса об административных правонарушениях РК. (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения). Автобус водворен на специализированную штрафную стоянку.
Постановлением суда водитель лишен права управления транспортными средствами сроком на семь лет, а также подвергнут административному аресту на 15 суток.
В этом году к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в области привлечены 1 310 водителей.
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