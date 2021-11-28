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Дети научились лишь списывать - учителя Казахстана о "дистанционке"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:57
Дети научились лишь списывать - учителя Казахстана о "дистанционке"
© REUTERS / Carl Recine
НУР-СУЛТАН, 28 ноя — Sputnik. Казахстанские педагоги рассказали, как пять "карантинных" четвертей отразились на сегодняшних знаниях школьников.

Восточно-Казахстанский портал YK-news.kz отмечает, что каждый сентябрь в казахстанских школах проводятся входные срезы знаний и умений. Это позволяет выяснить, какие знания остались в головах детей после лета.

Еще в конце 2020-2021 учебного года учителя забили тревогу, утверждая, что вернувшиеся с "дистанционки" дети не приобрели за год новых знаний и даже утратили ряд прежних навыков.

"По итогам первой учебной четверти качество знаний учащихся составило 60,1%, что на четыре процента ниже показателей первой четверти 2020-2021 учебного года", — сообщает руководитель управления образования Восточно-Казахстанской области Сайрангуль Жумадилова.

По итогам первой четверти 2019-2020 года качество знаний при этом составляло 57,1%.

Природу этого парадокса в частной беседе прояснила опытный учитель английского языка одной из региональных школ.

"Дети потеряли не только речевые навыки, но и способность обучаться вообще. Приобрели лишь способность списывать. Даже сейчас, когда я даю готовые тесты из учебника, они тут же открывают их в интернете, даже не пытаются задуматься.

Нынешний процент качества знаний просто неизбежен. Кто бы ни учил этих детей в прошлом году, результат был бы тем же самым. Они лежали на диване, как-то там отвечали. Оценки были высоченными. А знаний не было", - считает педагог.

С ней согласна и опрошенный учитель математики.

"Будем честным, на "дистанционке" дети списывали. А теперь пришли в класс, и пошли реальные результаты", - вторит педагог.

В управлении образования Восточно-Казахстанской области выделили предметы, в наибольшей степени пострадавшие при дистанционном формате изучения.

"По итогам первой четверти 2021-2022 учебного года качество знаний учащихся по предметам естественно-научного цикла на 0,99% ниже показателей первой четверти 2020-2021 учебного года", — сообщила Жумадилова.

По предметам общественно-гуманитарного направления по итогам первой четверти 2021-2022 учебного года качество знаний учащихся на 2,3% ниже показателей первой четверти 2020-2021 учебного года.

Наблюдается общее снижение качества знаний по физике, химии, математике. В рамках гуманитарного цикла снизилось качество знаний по иностранному языку и истории Казахстана, отмечают в управлении.

Что оказалось утраченным и насколько это может казаться на дальнейшем обучении детей? По словам учителей-предметников, изучение математики уже в пятом классе невозможно, если в начальной школе не была выучена наизусть таблица умножения. Дети разучились зубрить, а формулы и теоремы надо заучивать. Пострадали также навыки устного счета.

"Калькулятор у детей всегда под рукой, дистанционно это не проконтролируешь. Сколько бы я ни высылала индивидуальных заданий, все равно считали они не в уме", - сетует учитель математики.

Между тем на математических знаниях и умениях во многом базируются такие предметы, как физика и химия, где также требуются вычисления.

"С английским вот какая проблема. Дело в том, что язык — живой. Если мы не разговариваем, он умирает. Язык нуждается в тренировке так же, как любая часть тела. Он у детей частично атрофировался. Нынешние результаты — из-за того, что дети разучились учиться. Они просто не делают домашние задания, вместо этого пытаются где-то взять готовые ответы", - считает учитель иностранного языка.

История Казахстана, по словам предметников, сильно пострадала потому, что дистанционно не получалось отрабатывать картографические навыки. А изучение этого предмета невозможно без представления об историческом пространстве. Даты и факты тоже нужно учить наизусть, без тренировки они забываются.

"Западает умение логически делать выводы из конкретных фактов. А если ребенок факты неверно интерпретировал, то вывод получится неверный. Причинно-следственные связи еще как-то выявляют, а выводы делать они учатся именно в классе", - отмечает преподаватель.

Сегодня учителям и школьникам при изучении нового материала необходимо опираться на темы, которые были недостаточно усвоены в прошлом году. Ведь учебные программы остались прежними, они рассчитаны на изучение нового материала с минимальным повторением предыдущего, а не на повторное изучение тем прошлого года.

Пока никто не может предложить панацею, чтобы устранить пробелы без дополнительного труда. Рекомендованы занятия в рамках проекта "Ученические субботы", каникулярной школы. Правда, последняя действует исключительно по желанию самих детей и их родителей.

Нетрудно понять, что добровольно устранять пробелы идут дети, которые мотивированы на учебу. Те же, кто не хочет учиться и в основное школьное время, добровольно во время каникул на занятия не пойдут.

Опрошенные десятиклассники рассказали, что им приходится посещать репетиторов. Ученики признаются, что на эти дополнительные платные занятия у них уходит все свободное время.

Педагоги в свою очередь просят родителей подключаться к проверке домашней работы.

"Сейчас все текущие оценки доступны через "Кунделик". Там написано, за какое задание или упражнение он это получил. Если вы чего-то не поняли, свяжитесь с учителем через WhatsApp, он ответит. Сейчас дети чего-то не могут, потому что они разболтались за год. Нужно просто взять их под контроль", - заключила учитель.


Источник: sputniknews.kz
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