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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Цены на все модели Lada подняли с 1 декабря. Это седьмое повышение в этом году

Просмотров:63 Опубликовано: Сегодня, 17:27
Цены на все модели Lada подняли с 1 декабря. Это седьмое повышение в этом году
Фото: ИА «NewTimes.kz»
Концерн «АвтоВАЗ» с 1 декабря поднял цены на весь модельный ряд Lada, в среднем стоимость машин выросла на три процента, передает lenta.ru.

Так, Lada Granta подорожала на 28 тыс рублей, Lada Vesta — на 40 тыс рублей, а Lada Largus — на 32 тыс рублей.

Это уже седьмое повышение цен в этом году. Всего с начала 2021-го Lada Granta подорожала на 20%, Lada Vesta — на 23%, Lada Xray — на 21%, Lada Largus — на 24%. Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов отмечал, что «АвтоВАЗ» за год повысил стоимость автомобилей в среднем на 9-12 процентов, то есть на уровне конкурентов.

По словам главы «Ростеха», на рост стоимости автомобилей влияют глобальные инфляционные процессы.

Цены на металл в России за год взлетели более чем вдвое, и лишь с октября по ноябрь по различным позициям цены на сталь выросли от 4 до 11%.

Средние цены на двухлетние автомобили популярных моделей в Казахстане с января по ноябрь выросли от 5,4 до 21,7%.

При этом казахстанская полиция отправляет незарегистрированные авто на штрафстоянку, автовладельцы ищут пути решения проблемы. За последнее время на сайтах авто заметно увеличилось количество объявлений о продаже машин с российским учетом.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • alixah
  • arelav_74
 Aлишeр (Посетители) Сегодня, 17:41
Пусть подымают хоть до потолка. Этот хлам никому особо не нужен.
 
 

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