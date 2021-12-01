Цены на все модели Lada подняли с 1 декабря. Это седьмое повышение в этом году

Концерн «АвтоВАЗ» с 1 декабря поднял цены на весь модельный ряд Lada, в среднем стоимость машин выросла на три процента, передает lenta.ru.
Так, Lada Granta подорожала на 28 тыс рублей, Lada Vesta — на 40 тыс рублей, а Lada Largus — на 32 тыс рублей.
Это уже седьмое повышение цен в этом году. Всего с начала 2021-го Lada Granta подорожала на 20%, Lada Vesta — на 23%, Lada Xray — на 21%, Lada Largus — на 24%. Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов отмечал, что «АвтоВАЗ» за год повысил стоимость автомобилей в среднем на 9-12 процентов, то есть на уровне конкурентов.
По словам главы «Ростеха», на рост стоимости автомобилей влияют глобальные инфляционные процессы.
Цены на металл в России за год взлетели более чем вдвое, и лишь с октября по ноябрь по различным позициям цены на сталь выросли от 4 до 11%.
Средние цены на двухлетние автомобили популярных моделей в Казахстане с января по ноябрь выросли от 5,4 до 21,7%.
При этом казахстанская полиция отправляет незарегистрированные авто на штрафстоянку, автовладельцы ищут пути решения проблемы. За последнее время на сайтах авто заметно увеличилось количество объявлений о продаже машин с российским учетом.
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