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Налог на роскошь хотят ввести в Казахстане: как его платят в других странах

Просмотров:296 Опубликовано: Сегодня, 10:27
Налог на роскошь хотят ввести в Казахстане: как его платят в других странах
Фото: lsm.kz
В 2022 году в Казахстане планируют начать разработку налога на роскошь. LS узнал, в каких еще странах применяют данный платеж.

Россия

По данным Федеральной налоговой службы России, данный платеж применяется в отношении автотранспортных средств. Сумма исчисляется с учетом повышающего коэффициента.

Например, коэффициент 1,1 применяется в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более трех лет. Коэффициент 2 – для авто со средней стоимостью от 5 млн до 10 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более пяти лет. Коэффициент 3 – для авто стоимостью от 10 млн до 15 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 10 лет.

Украина

Согласно Налоговому кодексу страны, налог на роскошь распространяется на избыточное имущество, а именно на недвижимость большой площади и дорогостоящее авто.

Первый платеж относится к собственнику одной или нескольких квартир общей площадью более 60 кв. м. Или если человек является совладельцем квартиры, но доля превышает упомянутую площадь. Помимо этого, данным налогом облагается дом площадью свыше 120 кв. м.

Налог также касается каждого избыточного квадратного метра и составляет до 1,5% от минимальной зарплаты (6 тыс. гривен). Данного платежа можно избежать, если оформить недвижимость на несколько человек, чтобы на одного приходилось менее 60 кв. м.

Что касается транспортного налога, то в Украине он составляет 25 тыс. гривен в год. Но касается он только тех авто, чья стоимость превышает 375 минимальных зарплат (6 тыс. гривен в 2021 году), то есть 2,25 млн гривен. Выплачивать придется, пока не пройдут пять лет со дня выпуска авто.

Австралия

В стране налог на роскошь применяется к автомобилям, стоимость которых превышает порог, который на 2021-2022 фискальный год составляет 69 152 австралийских доллара для всех авто и 79 659 – для экономичных. Ставка составляет 33% от стоимости транспортного средства, свидетельствует из сообщения правительства Австралии.

Канада

В данной североамериканской стране предлагается ввести с 1 января 2022 года налог с продаж на транспортные средства и самолеты стоимостью свыше 100 тыс. канадских долларов. Это минимум 10% от их общей стоимости и 20% от суммы выше порога. Для лодок планируется установить порог в 250 тыс. канадских долларов, говорится в документах правительства страны.

Китай

Согласно данным PwC, в стране действует потребительский налог, который взимается с определенных категорий предметов роскоши и экологически вредных товаров, включая сигареты, алкогольные напитки, дорогостоящую косметику, ювелирные изделия, бензин, автомобили, батареи и т.д.

Алжир

Налог на имущество для граждан применяется к собственности с чистой налогооблагаемой стоимостью выше 100 млн дирхамов на 1 января соответствующего налогового года. Платеж применяется, например, к особой недвижимости, автомобилям, скаковым лошадям или предметам искусства.


Источник: lsm.kz
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