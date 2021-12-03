Посмотрите на «самого продвинутого в мире» гуманоидного робота

Британская компания Engineered Arts покажет на выставке CES 2022 в следующем месяце свою новую разработку — робота-гуманоида, которого производитель позиционирует как «самого продвинутого в мире». За его работу отвечает ИИ-платформа Ameca, позволяющая достичь впечатляющих (по мнению инженеров Engineered Arts) результатов.
Лицо робота покрывает искусственная кожа, под которой находятся многочисленные «мышцы», обеспечивающие весьма реалистичную плавную мимику.
Несмотря на наличие платформы искусственного интеллекта, робот пока не готов к завоеванию человечества, а будет применяться в качестве «чат-бота» (Engineered Arts специализируется на создании развлекательных и информационных роботах почти два десятилетия). Одна из возможностей Ameca — человек может использовать его в качестве аватара для общения с другими людьми удаленно.
Интересно, что произойдет, если скрестить Ameca с Atlas от Boston Dynamics?
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