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Омикрон-штамм снова выявили у вакцинированного путешественника

Просмотров:464 Опубликовано: Сегодня, 08:30
Омикрон-штамм снова выявили у вакцинированного путешественника
Фото: Dado Ruvic / Reuters
Первый случай заражения омикрон-штамм коронавируса впервые выявлен в Аргентине, зараженным оказался полностью вакцинированный путешественник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

«5 декабря Национальная контрольная лаборатория подтвердила первый случай заражения штаммом "омикрон" в Аргентине у путешественника, следовавшего из ЮАР», — отметили в министерстве.

Ведомство уточнило, что гражданин вернулся из ЮАР через США 30 ноября. Оба теста, которые он сделал до вылета и по прилете, показали отрицательный результат. Все это время он находился на карантине, 2 декабря он сделал повторный тест, который показал положительный результат.

По данным Минздрава, путешественник был полностью привит от коронавируса, сейчас у него нет симптомов болезни.

3 декабря сообщалось, что гражданин Греции, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса, был полностью вакцинирован от COVID-19. 60-летний бизнесмен прибыл из Южной Африки на Крит через одну из европейских стран.

Ранее в ВОЗ оценили течение COVID-19 у зараженных омикрон-штаммом. Эксперты пришли к выводу, что заразившиеся новым штаммом переносят COVID-19 в более легкой форме. По мнению ученых, это связано с тем, что процесс прохождения всего цикла — от инфицирования и до полного выздоровления — занимает большее время.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения зафиксированы 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне ВОЗ.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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-1
  • Aлишeр
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pinochet (Посетители) Сегодня, 09:50
они и через Ашык проходят спокойно и заражают всех вокруг, но с гордо поднятой головой.
 
-1
  • Aлишeр
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pinochet
 Username (Посетители) Сегодня, 09:45
Принудительная вакцинация спасёт мир - кричали они.

Вакцинированные не болеют - крутили у виска.

Кто без вакцины, тот пусть сидит дома без работы и дохнет от голода - брызгали слюной.


Ну а теперь что? crazy
 
 

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