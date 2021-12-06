Омикрон-штамм снова выявили у вакцинированного путешественника

Первый случай заражения омикрон-штамм коронавируса впервые выявлен в Аргентине, зараженным оказался полностью вакцинированный путешественник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.
«5 декабря Национальная контрольная лаборатория подтвердила первый случай заражения штаммом "омикрон" в Аргентине у путешественника, следовавшего из ЮАР», — отметили в министерстве.
Ведомство уточнило, что гражданин вернулся из ЮАР через США 30 ноября. Оба теста, которые он сделал до вылета и по прилете, показали отрицательный результат. Все это время он находился на карантине, 2 декабря он сделал повторный тест, который показал положительный результат.
По данным Минздрава, путешественник был полностью привит от коронавируса, сейчас у него нет симптомов болезни.
3 декабря сообщалось, что гражданин Греции, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса, был полностью вакцинирован от COVID-19. 60-летний бизнесмен прибыл из Южной Африки на Крит через одну из европейских стран.
Ранее в ВОЗ оценили течение COVID-19 у зараженных омикрон-штаммом. Эксперты пришли к выводу, что заразившиеся новым штаммом переносят COVID-19 в более легкой форме. По мнению ученых, это связано с тем, что процесс прохождения всего цикла — от инфицирования и до полного выздоровления — занимает большее время.
Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения зафиксированы 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне ВОЗ.
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