Турция изменит международное название страны

Турецкая экономика падает, зато международное название у страны новое
Новым экспортным брендом Турции теперь является Türkiye, вся продукция, которая экспортируется за границу, должна содержать именно такой вариант названия страны — Made in Türkiye.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, которым изменил международный бренд страны с Turkey на Türkiye, указ опубликовали в субботу в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete, пишет Anadolu.
Согласно документу, новым экспортным брендом Турции теперь является Türkiye. То есть вся продукция, которая экспортируется за границу, должна содержать именно такой вариант названия страны — Made in Türkiye.
В тексте указа отмечается, что решение об изменении бренда страны отражает богатую культуру и наследие и призвано подтвердить добросовестность турецкого производителя как надежного поставщика качественной продукции.
А в официальных документах страны вместо названий Turkey, Turkei, Turquie будут использовать единый термин Türkiye.
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