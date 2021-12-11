Казахстан оказался на 173-м месте в рейтинге стран по скорости интернета

Файл размером в 5 гигабайт в Казахстане в среднем загружается со скоростью 5,83 Мбит/сек. По этому показателю страна заняла 173-е место в мире. На скачивание 5-гигабайтного файла потребовался 1 час 57 минут. Об этом говорится в отчете британского издания Cable.co.uk, специализирующегося на сравнении провайдеров телекоммуникационных услуг. Анализ скорости широкополосного интернета проводился в 224 странах в 2020-2021 годах.
По данным исследователей, самым быстрым интернетом в мире пользуются жители принадлежащего Великобритании острова Джерси. Там средняя скорость интернета превышает 274 Мбит/сек. Кроме того, в первой пятерке рейтинга находятся Лихтенштейн (211,26 Мбит/сек.), Исландия (191,83 Мбит/сек.), Андорра (164,66 Мбит/сек.) и Гибралтар (151,34 Мбит/сек.).
Среди стран СНГ (всего 11 государств) наилучший показатель демонстрирует Россия - в среднем по стране зафиксирована скорость 35,66 Мбит/сек., что позволило занять 66 место в общем зачете. Далее идут: Украина (25,26 Мбит/сек., 77 место), Беларусь (19,86 Мбит/сек., 92 место), Армения (18,05 Мбит/сек., 101 место), Грузия (13,83 Мбит/сек., 112 место), Кыргызстан (7,44 Мбит/сек., 155 место), Узбекистан (6,64 Мбит/сек., 166 место), Таджикистан (1,82 Мбит/сек., 211 место). И наконец замыкает общую таблицу Туркменистан как страна с наиболее медленным интернетом в мире - 0,50 Мбит/сек., «почетное» 224 место. Здесь для загрузки файла размером пять гигабайт требуется чуть более 22 часов 34 минут.
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