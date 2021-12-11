При переводе пенсионных в «Отбасы банк» казахстанцы должны будут в течение трех лет оформить жилищный заем

Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов накануне подписал приказ с внесениями изменений и дополнений в правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий, сообщает Sputnik Казахстан.
По данным МИИР, в соответствии с новыми нормами казахстанцы могут направить пенсионные накопления из ЕНПФ на пополнение вклада жилищных сбережений в «Отбасы банке», в течение трех лет им необходимо оформить жилищный заем. Также они могут приобретать земельный участок для строительства индивидуального дома или строить индивидуальный жилой дом на своем земельном участке, но нельзя передавать вклад в качестве залога.
Как сообщала ранее председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, перевести пенсионные накопления на жилищный депозит казахстанцы смогут с 16 декабря «и четыре выходных дня открывать спецсчета и открывать депозиты».
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