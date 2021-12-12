"К сожалению, и это тоже было”: Путин рассказал о работе частным извозом в 90-х

Президент сообщил, что воспоминания о работе таксистом вызывают у него сожаление.Президенту России Владимиру Путину в 90-е годы зачастую приходилось подрабатывать частным извозом. Об этом глава государства рассказал в фильме «Новейшая история», тизер которого был продемонстрирован в эфире телеканала «Россия 24».
В ходе беседы журналист напомнил о тяжелой экономической ситуации, которая сложилась в России в те годы. Ведущий программы заметил, что в 90-е большое количество высококвалифицированных специалистов с трудом зарабатывали на жизнь.В ответ на это Путин сообщил, что ему тоже приходилось иногда работать таксистом. «Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», - рассказал президент в интервью.
Ранее глава государства заявлял, что после проигрыша Анатолия Собчака на выборах градоначальника и и ухода с работы из мэрии, он готов был пойти работать таксистом в Санкт-Петербурге. Об этом Владимир Владимирович рассказал в фильме Андрея Кондрашова «Путин». Он тогда объяснил, что прибыл на работу в столицу по предложению от управляющего делами президента Ельцина в конце 1990-х годов, так как другой работы у него в перспективе не было.
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