Пилот назвал самые безопасные места в самолете

Пилот рассказал о самых безопасных местах в самолете и тех, где турбулентность переносится легче всего, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Летчик Андреас Стобер утверждает, что многие пассажиры очень нервничают, когда лайнер попадает в зону турбулентности, но меньше всего ее ощущают те, кто сидит у крыльев.



"Самолет напоминает качели, в середине трясет меньше всего - там, где находятся крылья, - объясняет летчик. - Когда судно попадает в зону турбулентности, его задняя часть должна балансировать сильнее, чтобы лайнер продолжал лететь прямо и ровно".





Хотя статистика указывает, что самые безопасные места в конце салона. При катастрофах там больше всего выживших. Потому и "черные ящики" устанавливают там. Впрочем, авиаперелет сейчас - самый безопасный способ добраться в нужное место, напоминает пилот.



Сам Стобер выбирает для перелетов в нерабочее время место у окна, чтобы полюбоваться видами, и в начале салона, чтобы избежать очередей на паспортном контроле.