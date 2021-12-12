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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Пилот назвал самые безопасные места в самолете

Просмотров:993 Опубликовано: Вчера, 17:25
Пилот назвал самые безопасные места в самолете
Фото ©Shutterstock
Пилот рассказал о самых безопасных местах в самолете и тех, где турбулентность переносится легче всего, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Летчик Андреас Стобер утверждает, что многие пассажиры очень нервничают, когда лайнер попадает в зону турбулентности, но меньше всего ее ощущают те, кто сидит у крыльев.

"Самолет напоминает качели, в середине трясет меньше всего - там, где находятся крылья, - объясняет летчик. - Когда судно попадает в зону турбулентности, его задняя часть должна балансировать сильнее, чтобы лайнер продолжал лететь прямо и ровно".


Хотя статистика указывает, что самые безопасные места в конце салона. При катастрофах там больше всего выживших. Потому и "черные ящики" устанавливают там. Впрочем, авиаперелет сейчас - самый безопасный способ добраться в нужное место, напоминает пилот.

Сам Стобер выбирает для перелетов в нерабочее время место у окна, чтобы полюбоваться видами, и в начале салона, чтобы избежать очередей на паспортном контроле.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Aлишeр
 jokerok (Посетители) Вчера, 21:10
Самое безопасное место в самолёте это дома на диване! chih

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
-2
  • синдбад
  • Empro
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Aлишeр (Посетители) Вчера, 17:48
авиаперелет сейчас - самый безопасный способ добраться в нужное место, напоминает пилот.


Распространённое заблуждение. Те, кто делает такие заявления ссылаются на количество ДТП на автодорогах и аварий на железной дороге. Однако им почему то и в голову не приходит посчитать количество автомобилей, количество ЖД перевозок (в т.ч. и до появления авиасообщения) и сравнить их с количеством самолётов и перелётов. Если посчитать честно - то авиаперелёты БЕЗУСЛОВНО являются самым опасным видом перемещения.

Шанс выжить в 1000 раз меньше, чем шанс попасть а авиакатастрофу.

Каждый раз, как сажусь в самолёт или вертушку - думаю об этом. Страха нет, но была твёрдая четвёрка по математике.
 
 

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