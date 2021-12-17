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В Молдавии священник отказался отпевать вакцинированных усопших

Просмотров:118 Опубликовано: Сегодня, 17:07
В Молдавии священник отказался отпевать вакцинированных усопших
Фото: Gleb Garanich / Reuters
В селе Секэрень Хынчештского района Молдавии священник отказался отпевать вакцинированных усопших. Об этом пишет молдавское издание Ziarul de Gardă.

Сельский священник Олег Морару, в частности, отказался участвовать в похоронах 63-летней местной жительницы, которая умерла от рака. По его словам, отпевание вакцинированных покойников является смертным грехом.

Ситуацию прокомментировала и жена священника Ангелина Морару. Она рассказала, что клирик считает вакцинацию, наряду с медицинскими масками, инструментами контроля над человечеством.

В свою очередь муж покойной женщины Валериу Богдан заявил, что считает случившееся нарушением их прав. Мужчина также добавил, что это уже не первый случай в их селе, когда Морару отказывается отпевать привитых.

В ноябре две противницы прививок от COVID-19 захватили торговый центр в Нижнекамске. Одна из женщин стала кричать, что QR-режим унижает человеческое достоинство, а другая объявила себя властью и стала пускать в ТЦ посетителей без QR-кодов.


Источник: lenta.ru
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