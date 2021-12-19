Нефти предсказали падение в цене в 2022 году

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов в интервью агентству "Прайм" рассказал, какой станет цена нефти в 2022 году. По его словам, прогнозы на следующий год подразумевают постепенное падение стоимости из-за избытка поставок, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Специалист предсказал, что к концу 2022 года цены на нефть снизятся. Однако среднегодовая ее стоимость будет держаться около уровня 71 доллар за баррель, зафиксированного в 2021 году. Такой прогноз дает надежду, что в ближайшие дни нефть не подорожает.
Однако Галактионов призвал не торопиться с прогнозами на снижение цен на нефть: данные Минэнерго США, опубликованные 15 декабря, продемонстрировали сохранение сильного спроса.
"Запасы нефти и нефтепродуктов продолжают сокращаться, в то время как недельные поставки топлива с американских НПЗ достигли рекордных 23 миллионов баррелей в сутки", - подчеркнул эксперт.
Перечисленные факторы компенсируют друг друга, поэтому на следующей неделе баррель Brent может стоить в районе 72,5-76 долларов. Кроме того, на ситуацию влияют распространение "омикрон"-штамма коронавируса и реакция на него в мире.
"Ухудшение ситуации может негативно повлиять на котировки нефти и подстегнуть снижение в район 70-72 долларов за баррель Brent", - заключил он.
Ранее "Лукойл" предупредил о рисках драматического роста цен на нефть. Вице-президент компании Леонид Федун заявил, что отрасль можно назвать "сильно недоинвестированной".
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz