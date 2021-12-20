В Казахстане вновь наблюдается снижение показателей по COVID-19

В Казахстане за прошедшие сутки (19 декабря) зарегистрировано 379 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.

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Всего в стране подтверждено 983 294 случая, из них:



в городе Нур-Султане – 66,

в городе Алматы – 30,

в городе Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 38,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 4,

в Атырауской области – 5,

в ВКО – 10,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 5,

в Карагандинской области – 80,

в Костанайской области – 16,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 3,

в Павлодарской области – 51,

в СКО – 64,

в Туркестанской области – 0.