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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане вновь наблюдается снижение показателей по COVID-19

Просмотров:379 Опубликовано: Сегодня, 09:06
В Казахстане вновь наблюдается снижение показателей по COVID-19
Иллюстративное фото
В Казахстане за прошедшие сутки (19 декабря) зарегистрировано 379 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 983 294 случая, из них:

в городе Нур-Султане – 66,
в городе Алматы – 30,
в городе Шымкенте – 1,
в Акмолинской области – 38,
в Актюбинской области – 1,
в Алматинской области – 4,
в Атырауской области – 5,
в ВКО – 10,
в Жамбылской области – 4,
в ЗКО – 5,
в Карагандинской области – 80,
в Костанайской области – 16,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 3,
в Павлодарской области – 51,
в СКО – 64,
в Туркестанской области – 0.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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diger (Посетители) Сегодня, 12:25
"Вновь наблюдается снижение", так это хорошо или плохо?
 
 

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