«СМИ»: Финансовый маневр РФ и КНР освободит десятки стран от диктатуры США

Публицист американского издания «ZeroHedge» Пепе Эскобар в своей публикации объяснил, как финансовый маневр России и Китая освободит десятки стран от диктатуры США.



Россия и Китай получат выгоду от ошибки политических «ястребов» США, которые предлагают новые антироссийские санкции. Ситуацию анализирует известный публицист Пепе Эскобар. После встречи лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина было объявлено о контрударе, который две страны-союзницы готовы нанести своим западным оппонентам, пишет журналист.



Москва и Пекин намерены создать независимую финансовую структуру для обслуживания российско-китайских торговых операций. Особенность этой платформы состоит в том, что на нее не смогут влиять «третьи страны».



«Это кардинальное изменение правил игры во многих отношениях», – констатирует автор материала.



Такие перспективы обсуждались и раньше как на двусторонних встречах, так и перед саммитом БРИКС. Однако в основном в центре внимания было увеличение доли рублей и юаней в расчетах между Россией и Китаем в обход американского доллара.



«Теперь пришло время решающего события, – уверен Пепе Эскобар. – И катализатором послужила атака американских «ястребов», продвигающих идею об исключении России из SWIFT – системы межбанковских платежей, используемой более чем 11 000 кредитными учреждениями в 200 странах».



Аналитик издания напоминает: отключение Москвы от SWIFT рассматривается как часть жесткого пакета санкций, который якобы станет ответом на российское «вторжение» на Украину. Впрочем, «ястребам» из США известно, что никакого «вторжения» не произойдет главным образом потому, что к реализации подобного сценария стремятся лишь «профессиональные разжигатели войны НАТО», пишет Эскобар.



По мнению аналитика, идея об отключении России от системы SWIFT – очередная стратегическая ошибка США. И ею могут удачно воспользоваться партнеры – Москва и Пекин. Для них это отличный шанс улучшить координацию друг с другом.



Впрочем, создание независимой финансовой структуры пойдет на пользу не только России и Китаю. В будущем это может означать серьезные перемены для всего Юга, поскольку десятки стран, уверен Эскобар, жаждут освободиться от фактической диктатуры доллара.



«Как только наиболее крупные, влиятельные российские и китайские банки – от «Сбербанка» до Bank of China – подключатся к этой новой платформе, откроется путь для присоединения других кредитных организаций по всей Евразии и на глобальном Юге», – отмечает автор публикации.



Журналист также полагает, что в долгосрочной перспективе система SWIFT, подверженная постоянному политическому воздействию со стороны США, будет терять свое влияние и, возможно, в итоге ограничится лишь рамками «атлантических широт».



Аналитик подчеркивает: отказ от американской валюты в торговых операциях и различных финансовых расчетах является ключевым элементом российско-китайского представления о многополярном мире.



Путь к глобальной дедолларизации будет непростым, предупреждает Эскобар. Однако же темпы этого процесса ускоряются за счет развития международных экономических партнерств, таких как БРИКС, ШОС и ЕАЭС.



«Возможно, нас ждет благоприятное будущее, в котором дешевые телекоммуникационные финансовые услуги и доступ к мировым рынкам в независимой от доллара среде получат все те страны, которые до сих пор были отрезаны от подлинно глобальной экономики», – резюмирует публицист.



Напомним, ранее политолог и востоковед Алексей Маслов объяснил, как лишь пару слов российского лидера Владимира Путина в разговоре с главой КНР Си Цзиньпином было достаточно, чтобы нанести мощный имиджевый удар по США.



Также ранее в апреле замглавы МИД Александр Панкин рассказал о действиях России в случае отключения страны от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.