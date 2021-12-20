РосСМИ активно распространяют «сцену казни в детсаду в Семее» под видом свежего видео

Астана. 20 декабря. КазТАГ - Российские СМИ активно распространяют «сцену казни в детсаду в Семее» под видом свежего видео.



«Видеозапись, сделанная в одном из детских садов и распространяемая в эти дни в социальных сетях, была снята еще 3-4 года тому назад. Дети были задействованы в сцене, тематика которой посвящена событиям 1986 года. Сцена вызвала неоднозначную реакцию среди пользователей интернета. Отмечу, что подобные театральные постановки не рекомендуются и не предусмотрены в типовой программе дошкольного образования. Тогда представители детского сада сообщили, что, организовывая такую сцену, они хотели лишь развить творческие способности дошколят», - сообщили в Управлении образования Туркестанской области.



При этом отмечается, что с руководителями дошкольных организаций и директорами школ были проведены разъяснительные беседы о недопустимости подобных театральных действий с участием детей



«В настоящее время в регионе подобные сцены с участием детей не организовываются», - подчеркнули в Управлении.



Отметим, что с 19 декабря в российских СМИ активно распространяется ролик с постановкой в детском саду. При этом в описаниях утверждается, что якобы эта сценка была поставлена воспитанниками детского сада в Семее в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана. Добавим, что ряд пользователей в комментариях под распространяемыми российскими СМИ ложными материалами уже указали, что данное видео было снято еще несколько лет назад.



