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На информацию о возможной утечке данных Ashyq в налоговую ответили в Минцифры

Просмотров:241 Опубликовано: Сегодня, 13:41
На информацию о возможной утечке данных Ashyq в налоговую ответили в Минцифры
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности прокомментировали информацию о данных Ashyq, которые якобы передаются в другие государственные органы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В социальных сетях распространилась информация о том, что индивидуальные предприниматели получили письма из налоговой службы о том, что количество выданных клиентам чеков не совпадает с данными системы Ashyq. По мнению бизнесменов, "данные из Ashyq сливаются в налоговую Министерством цифрового развития". Тогда как глава министерства Багдат Мусин обещал обратное.

Информацию прокомментировали в МЦРИАП.

"Касательно распространяющейся в СМИ и социальных сетях информации о том, что данные Ashyq якобы передаются в другие государственные органы. Ashyq создавался с целью стабилизации эпидемиологической ситуации в Казахстане на фоне пандемии COVID-19. С начала внедрения Ashyq цели приложения не изменились. Вот уже больше года Ashyq позволяет бизнесу продолжать свою деятельность в период карантинных мер. После того как АО "НИТ" приняло Ashyq на сопровождение, с учетом мнения общественности и пользователей социальных сетей мы пересмотрели основные бизнес-процессы. При сканировании QR-кода ИИН пользователя не сохраняется в базах данных, то есть Ashyq не владеет информацией, заходило ли конкретное лицо в конкретное заведение. Физически данные не хранятся, соответственно, не могут передаваться", - прокомментировали корреспонденту в МЦРИАП.

Как подчеркнули в ведомстве, сохраняются "лишь количественные данные о чекинах". Это было введено для определения "лидеров" и "аутсайдеров" проекта на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса.

Отмечается, что количество чекинов предоставляется как владельцу бизнеса, так и санитарно-эпидемиологическим службам. Эти же данные есть на сайтах акиматов.

"Касательно писем представителям бизнеса от КГД: рассылка не была согласована с МЦРИАП, и тем более никакие персональные данные МЦРИАП не предоставлял", - добавили в Минцифры.

Напомним, 13 мая во время отчетной встречи перед населением министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заверил казахстанцев в надежности приложения Ashyq.

"Я могу вам лично гарантировать, что никакой утечки информации не будет. Все хранится на серверах АО "Национальные информационные технологии", защищенных в рамках киберщита. Мы никогда в жизни их не будем предоставлять другим государственным структурам или в другие ведомства. Хотел бы сказать, что это больше возможность для малого и среднего бизнеса работать и для нашего населения - посещать точки продаж или компании, в которые привыкли ходить до пандемии", - сказал глава ведомства.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:10
осталось получит информацию от налоговой - откель у них эти данные?
им теперь либо сливать того кто им их предоставил либо лепить горбатого про какой то там сбой в системе lol

и хотя ни к кому из них доверия нет, интересно все таки, кто из них обделался? lol
 
 

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