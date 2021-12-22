На информацию о возможной утечке данных Ashyq в налоговую ответили в Минцифры

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности прокомментировали информацию о данных Ashyq, которые якобы передаются в другие государственные органы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В социальных сетях распространилась информация о том, что индивидуальные предприниматели получили письма из налоговой службы о том, что количество выданных клиентам чеков не совпадает с данными системы Ashyq. По мнению бизнесменов, "данные из Ashyq сливаются в налоговую Министерством цифрового развития". Тогда как глава министерства Багдат Мусин обещал обратное.
Информацию прокомментировали в МЦРИАП.
"Касательно распространяющейся в СМИ и социальных сетях информации о том, что данные Ashyq якобы передаются в другие государственные органы. Ashyq создавался с целью стабилизации эпидемиологической ситуации в Казахстане на фоне пандемии COVID-19. С начала внедрения Ashyq цели приложения не изменились. Вот уже больше года Ashyq позволяет бизнесу продолжать свою деятельность в период карантинных мер. После того как АО "НИТ" приняло Ashyq на сопровождение, с учетом мнения общественности и пользователей социальных сетей мы пересмотрели основные бизнес-процессы. При сканировании QR-кода ИИН пользователя не сохраняется в базах данных, то есть Ashyq не владеет информацией, заходило ли конкретное лицо в конкретное заведение. Физически данные не хранятся, соответственно, не могут передаваться", - прокомментировали корреспонденту в МЦРИАП.
Как подчеркнули в ведомстве, сохраняются "лишь количественные данные о чекинах". Это было введено для определения "лидеров" и "аутсайдеров" проекта на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса.
Отмечается, что количество чекинов предоставляется как владельцу бизнеса, так и санитарно-эпидемиологическим службам. Эти же данные есть на сайтах акиматов.
"Касательно писем представителям бизнеса от КГД: рассылка не была согласована с МЦРИАП, и тем более никакие персональные данные МЦРИАП не предоставлял", - добавили в Минцифры.
Напомним, 13 мая во время отчетной встречи перед населением министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заверил казахстанцев в надежности приложения Ashyq.
"Я могу вам лично гарантировать, что никакой утечки информации не будет. Все хранится на серверах АО "Национальные информационные технологии", защищенных в рамках киберщита. Мы никогда в жизни их не будем предоставлять другим государственным структурам или в другие ведомства. Хотел бы сказать, что это больше возможность для малого и среднего бизнеса работать и для нашего населения - посещать точки продаж или компании, в которые привыкли ходить до пандемии", - сказал глава ведомства.
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