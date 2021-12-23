В Казахстане создадут резервный запас нефтепродуктов

Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Магзума Мирзагалиева. Главе государства представили отчет о развитии энергетической отрасли страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Мирзагалиев сообщил о планах по увеличению добычи нефти до 104,2 миллиона тонн к 2030 году за счет реализации проектов на месторождениях Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, Каламкас-море и Хазар.
Президента проинформировали о ситуации на рынке нефтепродуктов и мерах по недопущению дефицита горюче-смазочных материалов в дальнейшем. По словам министра, предусматривается сокращение срока ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах, создание резервного запаса нефтепродуктов в объеме 200 тысяч тонн.
Наряду с этим Главе государства было доложено о проектах по газификации страны. По информации министра, на сегодняшний день количество газицифицированного населения превысило 10,3 миллиона человек, а уровень газификации составил 55 процентов. К 2030 году этот показатель планируется довести до 65 процентов за счет газификации северных и восточных регионов, а также строительства дополнительных ниток газопроводов Бейнеу - Бозой - Шымкент, Бейнеу - Жанаозен и Бухара - Урал, которые покроют растущие потребности в природном газе.
Президенту рассказали о текущей ситуации в энергосистеме и оперативных мерах, принятых для недопущения дефицита электроэнергии, а также о планах по реализации до 2030 года 157 инвестпроектов на общую сумму около 30 триллионов тенге в сферах газовой, нефтяной, нефтегазохимической промышленности, электроэнергетике и ВИЭ.
Касым-Жомарт Токаев по итогам встречи указал на приоритетность развития нефтегазохимической отрасли и дал министру энергетики ряд поручений.
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