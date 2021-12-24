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Чиновника и бизнесмена осудили за хищение 28 миллионов в Алматы

Просмотров:217 Опубликовано: Сегодня, 12:10
Чиновника и бизнесмена осудили за хищение 28 миллионов в Алматы
Кадр из видео
По данным ведомства, ранее Отдел благоустройства Турксибского района заключил договор с компанией "Аstana-Курылыс ХХI" на сумму более 71 миллиона тенге. Подрядчик должен был за эти деньги реконструировать русло реки Бас Карасу.

"Однако с августа по сентябрь 2019 года из выделенной на проект суммы было похищено более 28 миллионов тенге. Это сделал руководитель компании-подрядчика при пособничестве должностного лица районного акимата. Преступление совершено путем внесения в акты выполненных работ заведомо ложных сведений", - сообщили в пресс-службе агентства.



В ходе уголовного расследования главными фигурантами дела оказались руководитель Отдела благоустройства Турксибского района К. Воропаев и руководитель компании "Аstana-Курылыс ХХI" Е. Исаев. Они предстали перед судом. Воропаев и Исаев приговорены к 7 и 7,5 года лишения свободы соответственно.

Стоит отметить, что в сентябре этого года Воропаев был помещен в СИЗО по другому уголовному делу. Тогда чиновника подозревали в получении взятки в размере 3,7 миллиона тенге от "Казахского общества глухих".

"Воропаев задержан за получение взятки от директора Учебно-производственного предприятие №2 Казахского общество глухих Л. Дауылбаевой за подписание фиктивных актов выполненных работ по договору о госзакупках. В отношении Воропаева судом избрана мера пресечения в виде "содержание под стражей" сроком на два месяца", - сообщали в Антикоррупционной службе.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 12:44
ВОРопаев - какая говорящая фамилия.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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