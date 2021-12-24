Чиновника и бизнесмена осудили за хищение 28 миллионов в Алматы

По данным ведомства, ранее Отдел благоустройства Турксибского района заключил договор с компанией "Аstana-Курылыс ХХI" на сумму более 71 миллиона тенге. Подрядчик должен был за эти деньги реконструировать русло реки Бас Карасу."Однако с августа по сентябрь 2019 года из выделенной на проект суммы было похищено более 28 миллионов тенге. Это сделал руководитель компании-подрядчика при пособничестве должностного лица районного акимата. Преступление совершено путем внесения в акты выполненных работ заведомо ложных сведений", - сообщили в пресс-службе агентства.В ходе уголовного расследования главными фигурантами дела оказались руководитель Отдела благоустройства Турксибского района К. Воропаев и руководитель компании "Аstana-Курылыс ХХI" Е. Исаев. Они предстали перед судом. Воропаев и Исаев приговорены к 7 и 7,5 года лишения свободы соответственно.Стоит отметить, что в сентябре этого года Воропаев был помещен в СИЗО по другому уголовному делу. Тогда чиновника подозревали в получении взятки в размере 3,7 миллиона тенге от "Казахского общества глухих"."Воропаев задержан за получение взятки от директора Учебно-производственного предприятие №2 Казахского общество глухих Л. Дауылбаевой за подписание фиктивных актов выполненных работ по договору о госзакупках. В отношении Воропаева судом избрана мера пресечения в виде "содержание под стражей" сроком на два месяца", - сообщали в Антикоррупционной службе.