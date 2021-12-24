Дрон с iPhone сбили над колонией в Атырауской области

По данным ведомства, инцидент произошел вблизи исправительного учреждения УГ-157/9 (исправительная колония 66. - Прим.ред.).



"С поста контроллера № 1 по радиостанции было передано сообщение о том, что вблизи локального участка № 2 над зданием школы-колледжа замечен неизвестный летающий объект. По данному факту была задействована дежурная группа в составе сотрудников учреждения и бойцов национальной гвардии", - говорится в сообщении".



Сообщается, что, прибыв на место, дежурная группа заметила дрон. Дождавшись, когда летательный аппарат снизился, группе удалось сбить его. Уточняется, что рядом был обнаружен сверток, обмотанный скотчем.



"Для вскрытия подозрительного свертка была вызвана оперативная группа Управления полиции Атырау. После чего выяснилось, что к дрону был прикреплен смартфон Apple iPhone 11 и зарядные устройства", - добавили в пресс-службе.



В феврале дрон со смартфонами перехватили у колонии строгого режима в Жамбылской области. Посылка была помещена в пластиковую бутылку.

