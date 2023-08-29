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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:42

Просмотров: 4

Камеру «Джеймса Бонда» пытались передать в колонию Жезказгана: отправителем числится житель Актау

Видеокамеру, спрятанную в подошве ботинок, отправили в колонию Жезказгана, сообщает Polisia.kz.

фото пресс-службы ДУИС
Как передает Polisia.kz, сотрудники учреждения №62 ДУИС по Карагандинской области и области Ұлытау предотвратили факт проноса запрещенного предмета на территорию колонии. Заключенному пытались передать камеру «Джеймса Бонда».

- В комнате досмотра сотрудники учреждения выявили скрытые предметы в ботинках через рентгенотелевизионную установку. Сам осужденный идею сотрудников не одобрил, попросил просто выдать ему бандероль, но при вскрытии была обнаружена камера и накопитель памяти, а также кабель для зарядки устройства. По данному факту начато административное производство, отправителем значится житель Актау, - сообщается на сайте.

В ДУИС отмечают, что зачастую осужденные пытаются снять видеоматериалы с целью давления на администрацию учреждения и манипуляции. При этом известны факты, когда пытки заключенные инсценируют.

- Напомним, в конце прошлого года дополнительные 3,5 года лишения свободы к своим основным срокам получили осужденные за инсценировку пыток в колонии строгого режима в Карагандинской области. Группа осужденных сняла на видеокамеру и выложила в сеть видео с инсценировкой пыток самих же осужденных, - отметили в ведомстве.



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