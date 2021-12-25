Казахстанцы Алишер Каримов и Amre стали финалистами российского "Голоса"

Исполнители Алишер Каримов и Ернар Садирбаев, известный как Amre, из Нур-Султана вышли в финал шоу "Голос России", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на "Первый канал".Ернар Садирбаев, как его конкурент за выход в финал Ильхом Тагиров из Душанбе, представляли команду Димы Билана. К слову, их наставник справил 24 декабря 40-летие.На сцене Ернар Садирбаев исполнил композицию "Подбери музыку" (автор текста Андрей Вознесенский, композитор Раймонд Паулс)."Восхитительные вокальные возможности. Не перестаю удивляться. И не просто на тех коронных, самых верхних нотах, где вам легко, но и на переходных, таких неудобных. Все четко. Восторг, голос сумасшедший", - прокомментировал Леонид Агутин."Ернар, я давненько такого не слышала. Обычно когда человек берет такие высокие ноты, мне страшно. Думаю, сейчас может что-то произойти. Но почему-то когда я вас слушаю, я за вас не переживаю. У вас это очень легко происходит", - прокомментировала Пелагея.После выступления своих подопечных Дима Билан отдал 60 процентов Ернару Садирбаеву, а Ильхому Тагирову - 40.После зрительского голоса Amre получил в общей сложности 128,5 процента голосов и вышел в финал. Тагиров - 71,5 процента голосов.Другой казахстанец Алишер Каримов боролся за выход в финал с россиянкой Татьяной Качуриной. Их команда осталась без наставника после того, как 28 ноября 2021 года из жизни ушел Александр Градский.Алишер Каримов исполнил песню "Я тебя никогда не забуду" (автор текста Андрей Вознесенский, композитор Алексей Рыбников)."Алишер, я возьму на себя такую смелость и скажу, что наш мастер сейчас очень бы тобой гордился. Это было в сердце. Как ты видишь это по моим увлажненным щекам", - отозвалась об исполнении заплаканная Пелагея."Алишер, вы космический человек. Тоже соглашусь с Пелагеей, что мастер бы вами гордился. Потому что вам неподвластна никакая гравитация. Вы летаете. Можете туда, туда... куда угодно. Абсолютный полет. Спасибо вам за это и за вашу самобытность", - высказался Дима Билан.Финалиста выбирали путем зрительского голосования. В итоге Алишер Каримов получил 52 процента, Татьяна Качурина - 48 процентов. С таким небольшим перевесом казахстанец стал финалистом шоу.От команды Пелагеи в финал прошел кыргызстанец Александр Волкодав, получив больше голосов, чем россиянка Юлия Кошкина.Четвертым финалистом стала Элина Пан из Норильска, представляющая команду Леонида Агутина.Таким образом, в финал шоу "Голос России" пробились Алишер Каримов, Ернар Садирбаев, Александр Волкодав и Элина Пан.Победитель среди четырех конкурсантов определится 30 декабря.