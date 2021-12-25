Карагандинец проиграл в автомате 90 тыс. тг, а потом разгромил его и забрал деньги обратно

НУР-СУЛТАН, 25 дек – Sputnik. Житель Караганды из-за игровой зависимости попал в двойную проблему. Проиграв в автомате свою зарплату, он решил забрать ее обратно, а теперь ему грозит срок за кражу с отягчающими обстоятельствами.Как сообщает "ТК 5 канал Караганда", в тот злополучный день он получил на работе 90 тыс. тенге (206 долларов) и решил как обычно немного попытать удачи с игровым автоматом.Сначала он играл на две тысячи тенге, затем в ход пошли пяти- и десятитысячные купюры. Когда все деньги у мужчины кончились, автомат внезапно отключился. Мужчина пытался связаться со "службой поддержки", однако владелец "однорукого бандита" оставался инкогнито. Продавцы магазина, где стоял автомат, заявили, что не несут ответственности за это устройство.Тогда мужчина взял монтировку и разбил автомат. Из кассы он забрал лишь свои 90 тысяч тенге, не тронув остальные деньги.По его словам, когда он сел в машину, до него дошло осознание содеянного. Он сам пришел с повинной в полицию."Очнувшийся" от игровой зависимости житель Майкудука предложил возместить ущерб и даже отдать свои проигранные 90 тысяч, но в полиции не оценили его деятельное раскаяние. Ему вменяют "Кражу с проникновением"."Эти лохотроны вообще незаконны. Но мне сказали, что я нарвался не на того человека (хозяина автомата)", - говорит мужчина.Теперь ему грозит от трех до семи лет лишения своды.У мужчины есть семья и малолетний ребенок.Как отмечает портал, в Казахстане игровые автоматы находятся под запретом, однако есть уловка, позволяющая обходить закон. Такие автоматы называют "лотерейными", а лотереи в Казахстане разрешены, в отличии от казино.Бизнес прибыльный, и добиться его закрытия не удается даже на уровне парламента.Общественники бьют тревогу – в игровых автоматах спускают все деньги не только взрослые, но и дети.Во всем мире лудоманию (патологическую страсть к азартным играм) считают психическим заболеванием.