В Казахстане за сутки зарегистрировано 399 случаев COVID-19

За сутки в стране зарегистрировано на 43 заболевших меньше, чем днем ранее. Количество выявленных инфицированных продолжает уменьшатся. Единственное исключение - Алматинская область, где их прирост ощутимо увеличился - с 7 до 19, сообщает Zakon.kz.



Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 25 декабря 2021 года. За прошедшие сутки зарегистрировано 399 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.



в городе Нур-Султан – 77,



в городе Алматы – 36,



в городе Шымкент – 6,



в Акмолинской области – 47,



в Актюбинской области – 5,



в Алматинской области – 19,



в Атырауской области – 2,



в ВКО – 22,



в Жамбылской области – 3,



в ЗКО – 7,



в Карагандинской области – 53,



в Костанайской области – 39,



в Кызылординской области – 1,



в Мангистауской области – 1,



в Павлодарской области – 42,



в СКО – 39,



в Туркестанской области – 0.



Всего в стране подтверждено 985 857 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки



в городе Нур-Султане - 118,



в городе Алматы - 78,



в городе Шымкент - 18,



в Акмолинской области - 48,



в Актюбинской области - 0,



в Алматинской области - 21,



в Атырауской области - 3,



в ВКО - 39,



в Жамбылской области - 10,



в ЗКО - 0,



в Карагандинской области - 121,



в Костанайской области - 7,



в Кызылординской области – 10,



в Мангистауской области - 0,



в Павлодарской области - 8,



в СКО - 146,



в Туркестанской области - 6.



Всего в стране выздоровело 957 267 человек от COVID-19.