В Казахстане за сутки зарегистрировано 399 случаев COVID-19

За сутки в стране зарегистрировано на 43 заболевших меньше, чем днем ранее. Количество выявленных инфицированных продолжает уменьшатся. Единственное исключение - Алматинская область, где их прирост ощутимо увеличился - с 7 до 19, сообщает Zakon.kz.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 25 декабря 2021 года. За прошедшие сутки зарегистрировано 399 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
в городе Нур-Султан – 77,
в городе Алматы – 36,
в городе Шымкент – 6,
в Акмолинской области – 47,
в Актюбинской области – 5,
в Алматинской области – 19,
в Атырауской области – 2,
в ВКО – 22,
в Жамбылской области – 3,
в ЗКО – 7,
в Карагандинской области – 53,
в Костанайской области – 39,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 1,
в Павлодарской области – 42,
в СКО – 39,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 985 857 случаев. Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
в городе Нур-Султане - 118,
в городе Алматы - 78,
в городе Шымкент - 18,
в Акмолинской области - 48,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 21,
в Атырауской области - 3,
в ВКО - 39,
в Жамбылской области - 10,
в ЗКО - 0,
в Карагандинской области - 121,
в Костанайской области - 7,
в Кызылординской области – 10,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 8,
в СКО - 146,
в Туркестанской области - 6.
Всего в стране выздоровело 957 267 человек от COVID-19.
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