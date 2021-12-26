СМИ озвучили сумму денежного состояния Геннадия Головкина

Американское издание Boxing News 24 озвучило сумму денежного состояния казахстанского боксера Геннадия Головкина, который живет и тренируется в США, передает Tengrinews.kz.
Ссылаясь на данные Celebrity Net Worth, издание сообщает, что "состояние Головкина составляет 30 миллионов долларов".
Эта информация озвучена в статье, посвященной предстоящему поединку Головкина и японца Риоты Мураты, который может пройти весной 2022 года.
Автор публикации отмечает, что GGG бездействовал весь год, ожидая крупного денежного боя с дважды побитым Муратой. "Это нанесло ущерб популярности Головкина, но неясно, обеспокоен ли он этим", - говорится в статье.
Издание считает, что Головкин скоро закончит свою карьеру, поэтому "будет удивительно", если казахстанец подерется еще хотя бы пару раз, прежде чем повесит перчатки на гвоздь.
Напомним, свой последний поединок Головкин провел в декабре 2020 года против поляка Камила Шереметы.
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