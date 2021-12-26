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Истории о золоте Колчака в Северном Казахстане 100 лет не дают покоя кладоискателям

Просмотров:88 Опубликовано: Сегодня, 11:13
Истории о золоте Колчака в Северном Казахстане 100 лет не дают покоя кладоискателям
Фото из открытых источников
В Северо-Казахстанской области о кладе знает почти каждый житель. По легенде, именно на территории региона Верховный главнокомандующий Русской армией Александр Колчак спрятал ящики с сокровищами, передает собственный корреспондент ИА «NewTimes.kz» Марина Руднева.

Прежде чем рассказать, на чем основаны доводы о спрятанном в Северном Казахстане кладе, немного истории.

Золото Колчака — 640 тонн золота, 480 тонн серебра, драгоценности царской семьи Романовых, уникальные Сибирские Ордена, отчеканенные из золота и украшенные драгоценными камнями – это часть запаса Российской империи. По самым скромным и неточным подсчетам, стоимость сокровищ превышает 13 млрд долларов.
Золотой запас царской России попал в руки белогвардейцам в 1918 году. Его разделили на три части, у каждой из которых своя история.

Первая часть – та, что похитил атаман Семенов и частично отправил в Японию. Если верить имеющимся документам, то завладел он 720 ящиками золота, что составляет 37 тонн. Японии досталось около девяти тонн.

Истории о золоте Колчака в Северном Казахстане 100 лет не дают покоя кладоискателям


Вторая часть – самая крупная – была при Колчаке и позже стала называться «золотым эшелоном». В начале 1920 года 29 вагонов драгоценностей решили переправить из Омска во Владивосток. Но до конечного пункта эшелон не дошел. В Иркутске его остановили чешские легионеры и передали золото большевикам. Однако из 650 млн золотых рублей они получили только 400 млн. Куда подевались еще 200 – до сих пор неизвестно.

С этого момента история перестает быть достоверной, и начинаются легенды о кладе Колчака, который он спрятал по пути эшелона. Петропавловск как раз и был одним из пунктов, где останавливался поезд с золотым запасом.

Слова Колчака о том, что «в Петропавловске решается моя судьба», оказались пророческими. Именно здесь армия белогвардейцев потерпела сокрушительное поражение. Время Верховного правителя России стремительно шло к завершению.

Истории о золоте Колчака в Северном Казахстане 100 лет не дают покоя кладоискателям


«Петропавловская операция», которой руководил молодой красный командир Михаил Тухачевский, вошла в учебники истории. Это было решающее сражение Рабоче-крестьянской Красной армии и Российской армии за Западную Сибирь. В конце октября 1919 года 5-я армия Тухачевского штурмом взяла Петропавловск, войска армии адмирала Колчака отступили к Омску.

Когда эшелон прибыл в Омск, оказалось, что часть золота исчезла. По свидетельствам соратников Колчака, вагоны будто бы заменили на станции в Петропавловске. Согласно документам, сам Колчак якобы объяснил пропажу покупкой боеприпасов и обмундирования. Куда же на самом деле исчезли тонны золота? Эту загадку и пытается разгадать не одно поколение кладоискателей.

По одной из версий, клад Колчака хранился в водонапорной башне Петропавловска. Во время реконструкции архитектурного памятника рабочие нашли не отмеченный в плане подвал. Вот только никаких драгоценностей там не было.

Истории о золоте Колчака в Северном Казахстане 100 лет не дают покоя кладоискателям


По другой версии золото Колчака спрятано в 20-м микрорайоне города. Осенью 1918-го белогвардейцы массово расстреливали коммунистов и свозили трупы к Пятому логу. Это тогда он был в нескольких километрах от города, а сейчас 20-й микрорайон. По свидетельствам очевидцев, хоронили всех в братской могиле, но телеги были нагружены досками для гробов. Не были ли это ящики с золотом? Более того, в других городах белогвардейцы не заботились о погребении убитых. Место захоронения, безусловно, люди обходили стороной. Вероятно, на это и рассчитывал адмирал Колчак.

Еще одна версия гласит, что, будучи в Северо-Казахстанской области, буквально за пару месяцев до гибели Колчак ездил в Айыртауский район. Это, кстати, подтвержденный факт. В районе даже есть «гора Колчака». Вот только цель поездки – неизвестна. Легенда же гласит, что здесь адмирал и спрятал клад. Старожилы утверждают, что колчаковцы носили какие-то ящики и в советское время приезжали КГБ-ники и что-то искали в горах.

Истории о золоте Колчака в Северном Казахстане 100 лет не дают покоя кладоискателям


Рассекречивание документов о золотом запасе царской России, вероятнее всего, даст ответы на все вопросы. Уже сейчас российские историки выдвигают гипотезы о том, что потерянные миллионы на самом деле осели в иностранных банках в счет уплаты за вооружение и амуницию. Возможно, легенда о кладе Колчака вскоре перестанет существовать.


Источник: newtimes.kz
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