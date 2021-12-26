Покупку двух елок за 23 миллиона тенге объяснили в акимате Семея

Жителей Семея удивила стоимость двух новых елок, которые местный акимат приобрел для установки на городских площадях. Власти не афишировали сумму этой закупки, однако, как это обычно бывает, цифра все равно "засветилась" в социальных сетях. Осведомленные пользователи сообщили, что эти два новогодних дерева обошлись бюджету в 23 миллиона тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Arnapress.kz.После того как стоимость елок перестала быть секретом, семейчане еще пристальнее пригляделись к зеленым красавицам и пришли к выводу, что товар и цена сопоставляются с трудом. По мнению горожан, елки обошлись дорого.На критику отреагировали в городском отделе ЖКХ. В ведомстве пояснили, что купили две елки в рамках новогоднего оформления города. Искусственные деревья под названием "Елка "Уральская" были приобретены в Москве. Одна из них высотой 19 метров, вторая - 18 метров.Также в отделе ЖКХ обратили внимание на то, что в стоимость покупки входят не только елки, но и ряд сопутствующих расходов, в том числе на украшения."Эти елки состоят из следующих частей: корона "Звезда" на центральной площади длиной 200 сантиметров; 200 штук светодиодных гирлянд по 10 метров; игрушка "Звезда" - 47 сантиметров, 25 штук; игрушка "Звезда" - 36 сантиметров, 220 штук; 245 звездообразных адаптеров питания.Кроме того, в стоимость включены транспортные расходы из Москвы, а также затраты на сборку и налоги", - говорится в сообщении отдела ЖКХ.Напомним, несколькими днями ранее в Семее установили инсталляцию "Звездное небо" стоимостью 10,5 миллиона тенге. А также по городу установят пять новогодних МАФов, общая стоимость которых составила почти 20 миллионов бюджетных тенге.