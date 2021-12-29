Президент Токаев подписал закон об отмене смертной казни

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам отмены смертной казни, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни", - говорится в сообщении.



С 2003 года в Казахстане был введен мораторий на смертную казнь, с тех пор в стране не зафиксирована ни одна из них.



2 января Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни". Таким образом, Казахстан полностью отказался от смертной казни.



В Мажилисе одобрили законопроект об отмене смертной казни, но с некоторыми оговорками. В соответствии с оговоркой Казахстан оставляет за собой право применения смертной казни в военное время. Однако Президент осудил норму и заявил о необходимости принятия законопроекта без оговорок.



23 декабря сенаторы приняли закон о полной отмене смертной казни в Казахстане.



"Принимая этот закон, Казахстан присоединяется к группе стран, где смертная казнь законодательно запрещена. Кроме того, наша страна доказывает, что поддерживает международное движение, направленное на полную отмену смертной казни", - отметил спикер Сената Маулен Ашимбаев.