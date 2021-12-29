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Президент Токаев подписал закон об отмене смертной казни

Просмотров:153 Опубликовано: Сегодня, 20:37
Президент Токаев подписал закон об отмене смертной казни
Фото из открытых источников
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам отмены смертной казни, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни", - говорится в сообщении.

С 2003 года в Казахстане был введен мораторий на смертную казнь, с тех пор в стране не зафиксирована ни одна из них.

2 января Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни". Таким образом, Казахстан полностью отказался от смертной казни.

В Мажилисе одобрили законопроект об отмене смертной казни, но с некоторыми оговорками. В соответствии с оговоркой Казахстан оставляет за собой право применения смертной казни в военное время. Однако Президент осудил норму и заявил о необходимости принятия законопроекта без оговорок.

23 декабря сенаторы приняли закон о полной отмене смертной казни в Казахстане.

"Принимая этот закон, Казахстан присоединяется к группе стран, где смертная казнь законодательно запрещена. Кроме того, наша страна доказывает, что поддерживает международное движение, направленное на полную отмену смертной казни", - отметил спикер Сената Маулен Ашимбаев.


Источник: Tengrinews.kz
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