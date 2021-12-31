Назван повседневный напиток, защищающий печень от болезней

Ученые из Саутгемптонского и Эдинбургского университетов выяснили, что употребление кофе снижает риск возникновения хронических заболеваний печени. А все благодаря особым веществам, которыми богат этот напиток. Об этом говорится в статье The Mirror, перевод которой сделали ИноСМИ, сообщает Tengrinews.kz.



Авторы исследования изучили данные о 495 585 любителях кофе, взяв их из британского Биобанка, и наблюдали за ними на протяжении десяти лет, пытаясь выяснить, у кого появятся хронические заболевания печени и прочие связанные с этим органом болезни.



Оказалось, что если пить кофе, причем любого вида, снижается риск возникновения хронических заболеваний печени и смерти от таких болезней. Максимального эффекта достигают те, кто пьет по три-четыре чашки в день.



Четыре из пяти участников пили молотый или растворимый кофе с кофеином или без него, а два из десяти не пили кофе вообще. За десять лет было выявлено 3 600 случаев хронических заболеваний печени, в том числе 301 со смертельным исходом. Кроме того, было отмечено 5 439 случаев жировой болезни печени, или стеатоза (ожирение печени), и 184 случая рака печени.



У любителей кофе по сравнению с нелюбителями на 21 процент снижался риск хронических печеночных заболеваний, на 20 процентов - риск заболевания стеатозом и на 40 процентов - риск смертельного исхода от хронических болезней печени.



Наибольший эффект был отмечен у тех, кто пил молотый кофе, в котором содержится наибольшее количество кавеола и кафестола. Эти вещества защищают животных от хронических печеночных заболеваний. Наверное, это связано с тем, что они предохраняют организм от оксидативного стресса.



В растворимом кофе содержание кавеола и кафестола ниже, но и он тоже снижает риск хронических печеночных заболеваний. Правда, в этом случае он снижается меньше, чем от употребления молотого кофе.



"На основании проведенной работы мы делаем вывод, что кофе оказывает профилактическое воздействие, защищая от хронических заболеваний печени. Это очень ценно для стран с низкими доходами, где у людей меньше возможностей получить качественные медицинские услуги и где самая высокая нагрузка от хронических печеночных болезней", - заявил ведущий автор исследования доктор Оливер Кеннеди.