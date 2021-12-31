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В WhatsApp появилась хитрая схема мошенничества, жертвами которой стали казахстанцы

Просмотров:347 Опубликовано: Вчера, 22:03
В WhatsApp появилась хитрая схема мошенничества, жертвами которой стали казахстанцы
© akket.com
В мессенджере WhatsApp появилась новая мошенническая схема, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Iguides.

Способ обмана состоит в следующем. Вам приходит сообщение от неизвестного номера, которое может выглядеть как-то так: "Кто вы? Ваш номер сохранен у меня в контактах".

Если вы ответите неизвестному, то он попробует аккуратно выспросить подробности о вас: имя, фамилию, возраст, вид деятельности или даже привычки и симпатии. Собеседник будет максимально дружелюбен и покладист, будет поддакивать, отпускать комплименты или просто говорить что-то приятное.

Для закрепления эффекта мошенник может прислать якобы "свою" фотографию с красивой девушкой или парнем (в зависимости от того, что он узнал о вас). На этом этапе будет очевидно, что вы друг друга не знаете, но при этом "разводила" уже завладел вашим интересом.

После этого собеседник попросит вас добавить его в друзья в какой-нибудь соцсети. Цель этого действия проста - ему нужно выяснить круг вашего общения, а также ближайших родственников. Как только он выведает все необходимое, он начнет шантажировать вас - в ход пойдет все то, что вы сами рассказали о себе.

Чаще всего злоумышленнику еще на этапе переписки в WhatsApp удается "выманить" у жертвы какие-то неосторожные откровенные фото - впоследствии он будет угрожать вам, что разошлет их вашим родным. А иногда все происходит гораздо прозаичнее, и ваши вполне безобидные фотографии попадают в Photoshop для тех же целей - мошенник захочет от вас денег в обмен на эти снимки.

Чтобы защититься от такой схемы, специалисты советуют не отвечать незнакомым людям, если вы ни от кого не ждете сообщений. В настройках мессенджера рекомендуется включить показ вашего статуса и аватара "Только для контактов".

Также эксперты советуют поменьше рассказывать о себе в интернете тем людям, которых эта информация никак не касается - совершенно безобидные на первый взгляд сведения могут быть искусно использованы против вас самих.

Как отмечает портал AKKet.com, жертвами новой волны мошенничества уже успели стать жители России, Украины, Беларуси, Казахстана, а также ряда стран Европы.


Источник: tengrinews.kz
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