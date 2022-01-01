Девушка закрылась в туалете самолета из-за положительного теста на COVID-19

Школьная учительница из Мичигана, выявив COVID-19 с помощью экспресс-теста? решила изолироваться в туалете самолета на 5 часов, передает Tengrinews.kz.



Мариса Фотиео 20 декабря во время полета из Чикаго в Рейкьявик, почувствовав боль в горле, сделала тест на коронавирус. Узнав о положительном тесте, она решила остаться в туалете, чтобы защитить остальных пассажиров.



Девушка выложила видео об этом инциденте в социальной сети TikTok и собрала свыше 4,5 миллиона просмотров.



Бортпроводницы на протяжении всех пяти часов приносили ей еду и напитки в туалет.



Сейчас пассажирка из США находится на карантине в отеле Красного Креста.