«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 02 Января
+8...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.8 KZT
  • €1 = 489.1 KZT
  • 1 RUB = 5.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Казахстанский спорт больше меня не интересует". Боксерша Сатыбалдинова станет резидентом США

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 22:46
"Казахстанский спорт больше меня не интересует". Боксерша Сатыбалдинова станет резидентом США
©instagram.com/lady_sparta ©instagram.com/lady_sparta
Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова заявила, что намерена стать резидентом США, сообщают Vesti.kz. В своем аккаунте в Instagram она написала предновогодний пост, сделав громкое заявление.

Отметим, что Сатыбалдинова известна своей критикой в адрес казахстанского спорта. Она даже обращалась к Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву. Теперь она отметила, что данная тема для нее закрыта.

Сатыбалдинова выступает в профи, но не выходила на ринг более двух лет.

"До нового, 2022 года остались считанные часы. Хочу многие моменты оставить в уходящем 2021 году и не тащить весь этот мусор в новый, 2022 год!

Поэтому заявляю официально, что больше меня ничего не интересует касаемо казахстанского спорта. Я неоднократно пыталась повлиять на изменение системы спорта нашей страны. Мне действительно хотелось развития. И все вы являетесь свидетелями. Но, как показывает время, все мои труды, затраты колоссальной энергии было бесполезным действием. Поэтому я умываю руки от всего этого цирка.

Что самое главное я поняла, так это то, что такие люди, как я, не нужны нашей стране, нашему государству. Им не нужны честные, порядочные лидеры, сильные ментально, кто не склонит голову ни перед кем, те, кто никогда не украдет и не отмоет деньги из казны государства. (...)

Поэтому я приняла решение закрыть двери казахстанского спорта. И полностью сфокусироваться на своих задачах и планах, которые я ставлю перед собой тут, в Штатах.

Я благодарна Америке, которая распахнула свои двери для меня. Скажу даже больше, она не ошиблась, выдавая мне визу О-1 (виза талантов). Ну а сейчас я нахожусь в ожидании гринкарты, Инша Аллах. И снова эта страна не ошибется, когда выдаст мне свою гринкарту. Так как я не являюсь нахлебницей, попрошайкой, вечно клянчащей деньги у государства, я не являюсь ленивым существом и так далее. Альхамдулиллах, Всевышний дал мне здоровье, мозги и все необходимое для того, чтобы я могла расти, развиваться и добиваться поставленных целей.

Поэтому оставляю все старое в уходящем 2021 году. И вхожу в новый, 2022 год с новыми планами", - написала боксерша.



Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика