Число заболевших COVID-19 заметно снизилось в Казахстане

За сутки в стране зарегистрировано на 84 заболевших меньше, чем днем ранее. Меньше всего новых случаев зафиксировали в Кызылординской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях, сообщает Zakon.kz.



Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 2 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.



За прошедшие сутки зарегистрировано 373 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:



в Нур-Султане – 70,



в Алматы – 74,



в Шымкенте – 17,



в Акмолинской области – 42,



в Актюбинской области – 5,



в Алматинской области – 6,



в Атырауской области – 12,



в ВКО – 6,



в Жамбылской области – 5,



в ЗКО – 2,



в Карагандинской области – 47,



в Костанайской области – 7,



в Кызылординской области – 4,



в Мангистауской области – 3,



в Павлодарской области – 33,



в СКО – 33,



в Туркестанской области – 7.



Всего в стране подтверждено 989 143 случая.

282 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:



в Нур-Султане – 89,



в Алматы – 10,



в Шымкенте – 0,



в Акмолинской области – 38,



в Актюбинской области – 7,



в Алматинской области – 36,



в Атырауской области – 0,



в ВКО – 12,



в Жамбылской области – 4,



в ЗКО – 3,



в Карагандинской области – 18,



в Костанайской области – 0,



в Кызылординской области – 1,



в Мангистауской области – 0,



в Павлодарской области – 34,



в СКО – 29,



в Туркестанской области – 1.



Всего в стране от COVID-19 выздоровели 961 495 человек.