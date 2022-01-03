Число заболевших COVID-19 заметно снизилось в Казахстане

За сутки в стране зарегистрировано на 84 заболевших меньше, чем днем ранее. Меньше всего новых случаев зафиксировали в Кызылординской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях, сообщает Zakon.kz.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 2 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 373 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 70,
в Алматы – 74,
в Шымкенте – 17,
в Акмолинской области – 42,
в Актюбинской области – 5,
в Алматинской области – 6,
в Атырауской области – 12,
в ВКО – 6,
в Жамбылской области – 5,
в ЗКО – 2,
в Карагандинской области – 47,
в Костанайской области – 7,
в Кызылординской области – 4,
в Мангистауской области – 3,
в Павлодарской области – 33,
в СКО – 33,
в Туркестанской области – 7.
Всего в стране подтверждено 989 143 случая. 282 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 89,
в Алматы – 10,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 38,
в Актюбинской области – 7,
в Алматинской области – 36,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 12,
в Жамбылской области – 4,
в ЗКО – 3,
в Карагандинской области – 18,
в Костанайской области – 0,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 34,
в СКО – 29,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 961 495 человек.
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