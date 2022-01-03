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Центральную площадь перекрыли в Алматы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:43
Центральную площадь перекрыли в Алматы
© Sputnik / Тимур Батыршин
По сообщению очевидцев, в этом районе глушат интернет

АЛМАТЫ, 3 янв — Sputnik. В Алматы власти города перекрыли площадь Республики и отключили там интернет, сообщают очевидцы и пользователи соцсетей.

С утра в понедельник, 3 января, в южной столице Казахстана перекрыли центральную площадь перед акиматом и отключили там интернет.

Блогер Бейбит Алибеков также высказался о ситуации.



"О, а у нас тут в Ате легкий испуг. Новая площадь перекрыта, связи нет. Никто особо и не выйдет, зато пробки, люди не могут оплатить продукты, заказать такси", - написал он.

Некоторые алматинцы связывают перекрытие с недавним анонсом активиста Жанболата Мамая. Он призывал горожан выйти на несанкционированный митинг - якобы в поддержку жителей Жанаозена в 14 часов.

Sputnik Казахстан обратился за официальными комментариями в акимат и департамент полиции Алматы. Там обещали уточнить ситуацию.


Источник: sputniknews.kz
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