Центральную площадь перекрыли в Алматы

По сообщению очевидцев, в этом районе глушат интернетАЛМАТЫ, 3 янв — Sputnik. В Алматы власти города перекрыли площадь Республики и отключили там интернет, сообщают очевидцы и пользователи соцсетей.С утра в понедельник, 3 января, в южной столице Казахстана перекрыли центральную площадь перед акиматом и отключили там интернет.Блогер Бейбит Алибеков также высказался о ситуации."О, а у нас тут в Ате легкий испуг. Новая площадь перекрыта, связи нет. Никто особо и не выйдет, зато пробки, люди не могут оплатить продукты, заказать такси", - написал он.Некоторые алматинцы связывают перекрытие с недавним анонсом активиста Жанболата Мамая. Он призывал горожан выйти на несанкционированный митинг - якобы в поддержку жителей Жанаозена в 14 часов.Sputnik Казахстан обратился за официальными комментариями в акимат и департамент полиции Алматы. Там обещали уточнить ситуацию.