Атырау митингует в поддержку протестующих в Мангистауской области

Множество людей собралось на площади Исатая и Махамбета в городе Атырау 4 января на фоне продолжающихся протестов в городах Жанаозене и Актау Мангистауской области. Их участники третий день требуют снижения цен на сжиженный газ, которые с начала года увеличились в два раза, а также отставки акимов и правительства. Число собравшихся сегодня на площади в Атырау неизвестно, однако, судя по опубликованным в социальных сетях кадрам, на митинге их, возможно, более тысячи. Об этом сообщает Радио Азаттык
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Как пишет КазТАГ, днем во вторник силовики пытались перекрыть дорогу большой колонне протестующих, но люди прорвали оцепление и начали собираться на площади. Во второй половине дня рядом с местом митинга были замечены десятки грузовиков Нацгвардии, полицейские автомобили, автобусы и спецтехника. На кадрах видно, что прилегающая к площади улица оцеплена сотрудниками сил безопасности.
На протестной акции в Атырау из толпы доносились лозунги «Шал, кет!» и «Правительство в отставку!». Из видео не ясно, есть ли лидер у этого митинга, однако его участники требовали освободить активиста Макса Бокаева, который был задержан накануне после того, как вышел на площадь Исатая и Махамбета, чтобы поддержать жанаозенцев.
Бывший политзаключенный, освобожденный из тюрьмы в феврале 2021 года, — его приговорили к пяти годам тюрьмы после митинга против правительственной земельной реформы — назвал требования жанаозенцев обоснованными и законными. Он заявил, что большинство жителей западных регионов Казахстана, где добывают углеводороды, не работают в нефтегазовой сфере и получают скромные доходы, поэтому повышение цен на газ «сильно бьет» по карману простых людей.
Ранее 4 января в Атырауской области около десятка людей собрались у железнодорожной станции в поселке Макат, чтобы, по их словам, выразить солидарность с протестующими в соседней Мангистауской области. Ранее они сообщили журналистам, что намерены пытаться перекрыть в этом месте железную дорогу, однако были встречены группой полицейских. Не сумев перекрыть железную дорогу, собравшиеся — жители Маката — заявили, что намерены перекрыть прилегающий к селу участок трассы.
На присланном активистами видео представившийся участковым инспектором полиции по имени Канат подтвердил по крайней мере два случая задержания активистов накануне, но заверил, что задержанные не имеют отношения к митингам. По его словам, один человек был остановлен «за распитие алкоголя в общественном месте», второго остановили «за отправление нужды в общественном месте». По словам активистов, к месту прибыл также аким Макатского района Шакир Кейкин.
«Мы собрались не из-за газа или бензина. Мы беспокоимся о народе. Пусть прекратят гонения на людей, говорящих правду, пусть прекратят задержания и репрессии», — заявили собравшиеся в Макате, обращаясь к полицейским.
Митинг в моногороде в Мангистауской области, начавшийся утром 2 января, привел к протестам в ряде сёл, административном центре Актау и в городах в соседних регионах. Сотни протестующих требуют снизить цены на сжиженное топливо почти в два раза — с 120 до 50–60 тенге за литр. В западных регионах, включая Мангистаускую область, автовладельцы заправляют автомашины газом.
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