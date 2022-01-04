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Атырау митингует в поддержку протестующих в Мангистауской области

Просмотров:346 Опубликовано: Сегодня, 19:27
Атырау митингует в поддержку протестующих в Мангистауской области
Памятник Махамбету Утемисову и Исатаю в Атырау
Множество людей собралось на площади Исатая и Махамбета в городе Атырау 4 января на фоне продолжающихся протестов в городах Жанаозене и Актау Мангистауской области. Их участники третий день требуют снижения цен на сжиженный газ, которые с начала года увеличились в два раза, а также отставки акимов и правительства. Число собравшихся сегодня на площади в Атырау неизвестно, однако, судя по опубликованным в социальных сетях кадрам, на митинге их, возможно, более тысячи. Об этом сообщает Радио Азаттык.

Как пишет КазТАГ, днем во вторник силовики пытались перекрыть дорогу большой колонне протестующих, но люди прорвали оцепление и начали собираться на площади. Во второй половине дня рядом с местом митинга были замечены десятки грузовиков Нацгвардии, полицейские автомобили, автобусы и спецтехника. На кадрах видно, что прилегающая к площади улица оцеплена сотрудниками сил безопасности.

На протестной акции в Атырау из толпы доносились лозунги «Шал, кет!» и «Правительство в отставку!». Из видео не ясно, есть ли лидер у этого митинга, однако его участники требовали освободить активиста Макса Бокаева, который был задержан накануне после того, как вышел на площадь Исатая и Махамбета, чтобы поддержать жанаозенцев.

Бывший политзаключенный, освобожденный из тюрьмы в феврале 2021 года, — его приговорили к пяти годам тюрьмы после митинга против правительственной земельной реформы — назвал требования жанаозенцев обоснованными и законными. Он заявил, что большинство жителей западных регионов Казахстана, где добывают углеводороды, не работают в нефтегазовой сфере и получают скромные доходы, поэтому повышение цен на газ «сильно бьет» по карману простых людей.

Ранее 4 января в Атырауской области около десятка людей собрались у железнодорожной станции в поселке Макат, чтобы, по их словам, выразить солидарность с протестующими в соседней Мангистауской области. Ранее они сообщили журналистам, что намерены пытаться перекрыть в этом месте железную дорогу, однако были встречены группой полицейских. Не сумев перекрыть железную дорогу, собравшиеся — жители Маката — заявили, что намерены перекрыть прилегающий к селу участок трассы.

На присланном активистами видео представившийся участковым инспектором полиции по имени Канат подтвердил по крайней мере два случая задержания активистов накануне, но заверил, что задержанные не имеют отношения к митингам. По его словам, один человек был остановлен «за распитие алкоголя в общественном месте», второго остановили «за отправление нужды в общественном месте». По словам активистов, к месту прибыл также аким Макатского района Шакир Кейкин.

«Мы собрались не из-за газа или бензина. Мы беспокоимся о народе. Пусть прекратят гонения на людей, говорящих правду, пусть прекратят задержания и репрессии», — заявили собравшиеся в Макате, обращаясь к полицейским.

Митинг в моногороде в Мангистауской области, начавшийся утром 2 января, привел к протестам в ряде сёл, административном центре Актау и в городах в соседних регионах. Сотни протестующих требуют снизить цены на сжиженное топливо почти в два раза — с 120 до 50–60 тенге за литр. В западных регионах, включая Мангистаускую область, автовладельцы заправляют автомашины газом.


Источник: Радио Азаттык
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