В Instagram появится новая функция

Пользователям социальной сети Instagram разрешат редактировать сетку профиля. О работе над новой функцией объявил один из разработчиков компании Алессандро Палуцци в своем Twitter.



Новая функция позволит юзерам в любом порядке менять местами свои публикации, а также закреплять некоторые из них наверху. До этого момента пользователи не могли редактировать расположение постов в сетке: публикации располагались в хронологическом порядке.



Включить новую функцию можно будет настройках страницы. В ближайшее время она появится у некоторых пользователей Instagram в тестовом режиме.



С выходом обновления пользователи также смогут добавлять в истории новые стикеры «Реакции», добавил Палуцци. Помимо этого, разработчики соцсети пообещали, что в новой версии приложения в «Настройках» появится кнопка «Удалить аккаунт».



Ранее мессенджер Telegram выпустил обновление. Теперь пользователи могут оставлять реакции на сообщения и переводить их. Кроме того, появились генератор QR-кодов для ссылок на каналы, беседы и страницы пользователей мессенджера, а также защита от спойлеров.