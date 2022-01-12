Удаленка и новые запреты: в Нур-Султане усилили карантин

С сегодняшнего дня в Нур-Султане вводят более жесткие карантинные ограничения. Об этом сообщила главный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, передает корреспондент Tengrinews.kz.







Бейсенова заявила, что распространение более контагиозного штамма "омикрон" на территории города потребовало ужесточения ограничительных и карантинных мер.



"С сегодняшнего дня в соответствии с подписанным мною постановлением, помимо ограничений в соответствии с постановлением главного санврача Казахстана по "красной" зоне, в столице запрещено:



проведение массовых мероприятий как на открытом воздухе, так и внутри помещений, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому, за исключением проведения поминок в объектах, участвующих в проекте Ashyq, до 30 человек;

независимо от участия в проекте Ashyq запрещается деятельность концертных залов, филармоний, театров, цирков, кинотеатров;

проведение коллективных мероприятий, жума намазов, религиозных обрядов и другого на объектах и на территории религиозных объединений мечетей, церквей, синагог, соборов и других;

проведение конференций, семинаров, выставок, форумов;

деятельность ночных клубов, караоке, обслуживание барных стоек на объектах общепита", - сообщила Бейсенова на брифинге.



Также она постановила сократить число посетителей на объектах общепита - за одним столиком теперь могут сидеть до 4-х человек.



"Перевести на онлайн-формат работу образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития, центров коррекции для детей и взрослых.



На дистанционную форму работы перевести не менее 80 процентов административного персонала госорганов и организаций, нацкомпаний, предприятий, независимо от проведения вакцинации сотрудников против COVID-19, обучение школьников - до 31 января 2022 года, обучение студентов сузов и вузов всех курсов - до 6 февраля 2022 года", - постановила Сархат Бейсенова.



Также она постановила увеличить количество общественного транспорта по имеющимся маршрутам с заполняемостью салонов по числу посадочных мест.