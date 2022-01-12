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Стали известны подробности гибели подполковника КНБ в Таразе

Просмотров:538 Опубликовано: Сегодня, 20:27
Стали известны подробности гибели подполковника КНБ в Таразе
Фото:КНБ РК
В Комитете национальной безопасности рассказали подробности гибели подполковника КНБ в Таразе, передает Tengrinews.kz.

Отмечается, что в ночь с 5 на 6 января в Таразе группа численностью до 350 человек с применением огнестрельного оружия и коктейлей Молотова попыталась захватить Департамент КНБ Жамбылской области.

"При обороне здания, учитывая угрозу жизни и здоровью личному составу, безопасности режимного объекта, а также риски захвата огнестрельного оружия, по нападающим был открыт ответный огонь", - говорится в сообщении пресс-службы КНБ.

Совместно с группой спецназначения Департамента Пограничной службы удалось отразить 3 вооруженные атаки.

"От полученных огнестрельных ранений погиб начальник отдела Антитеррористического центра ДКНБ Жамбылской области подполковник Дастан Адильбай", - отметили в ведомстве.

В рамках созданной межведомственной следственно-оперативной группы Жамбылской области расследуются уголовные дела в отношении 30 лиц.

Работа по уголовному преследованию лиц, причастных к массовым беспорядкам, продолжается.

Напомним, ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил наградить Дастана Адильбая орденом "Айбын" ІІ степени за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства.


Источник: tengrinews.kz
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