Супруги заживо сгорели в Алматы во время беспорядков

Родные рассказали подробности гибели супружеской пары во время беспорядков в южной столице. Ужасающая трагедия случилась 7 января на пересечении проспектов Назарбаева и Сатпаева. Их знали как участников декабрьских событий 1986 года и как любящих родителей, . В тот роковой вечер 73-летний Куат БИТКЕНБАЕВ и 64-летняя Гульзифа КУЛСУЛТАНОВА не думали, что их автомобиль настигнет пуля.
7 января Куат и Гульзифа были в гостях у дочери. В 19:00 они на машине спустились по улице Назарбаева, чтобы повернуть на проспект Сатпаева. В этот момент неизвестный открыл огонь по их автомобилю. Одна из пуль попала в топливный бак, и машина вспыхнула. Водитель и его супруга не успели снять ремни безопасности и сгорели заживо.
— Сейчас на месте работает полиция. Материалы от камер "Сергек", установленные на площади, еще не изучены. По машине стреляли, когда она перешла улицу Назарбаева. Стрелок, по всей видимости, находился с левой стороны. Пуля пробила бак, и машина сразу вспыхнула. Тела родителей увезли. Но тут еще лежат некоторые останки. Вот тут лежит часть черепа отца, а там его тазовая кость. Тут еще останки мамы, — говорит Маулен БИТКЕНБАЕВ, сын погибшей пары.
Сегодня супружескую пару похоронили в Алматы.
ЭК ранее писал о семье, которую расстреляли во время комендантского часа в Алматинской области.
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