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США будут передавать Казахстану информацию об открывших счета казахстанцах

Просмотров:254 Опубликовано: Сегодня, 13:22
США будут передавать Казахстану информацию об открывших счета казахстанцах
Иллюстративное фото
Казахстан будет получать от США информацию о казахстанских физических и юрлицах, открывших счета в Америке. Об этом министр заявил на заседании Мажилиса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Министр надеется на соглашение о совершенствовании международной налоговой дисциплины. В рамках документа население и все финансовые организации обяжут отчитываться о счетах в США. В случае отказа предоставлять информацию с их банковских переводов будут удерживать до 30 процентов.

Казахстан присоединится к данному соглашению в ближайшее время. Депутаты одобрили эту идею.

"Присоединившиеся к соглашению финансовые институты будут обязаны выявлять и раскрывать информацию обо всех американских физических и юридических лицах, открывших счета в Казахстане. Аналогично присоединение Казахстана к соглашению позволит получать информацию обо всех казахстанских физических и юридических лицах, открывших счета в США", - заявил Куантыров.


Источник: tengrinews.kz
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