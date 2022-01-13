США будут передавать Казахстану информацию об открывших счета казахстанцах

Казахстан будет получать от США информацию о казахстанских физических и юрлицах, открывших счета в Америке. Об этом министр заявил на заседании Мажилиса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Министр надеется на соглашение о совершенствовании международной налоговой дисциплины. В рамках документа население и все финансовые организации обяжут отчитываться о счетах в США. В случае отказа предоставлять информацию с их банковских переводов будут удерживать до 30 процентов.
Казахстан присоединится к данному соглашению в ближайшее время. Депутаты одобрили эту идею.
"Присоединившиеся к соглашению финансовые институты будут обязаны выявлять и раскрывать информацию обо всех американских физических и юридических лицах, открывших счета в Казахстане. Аналогично присоединение Казахстана к соглашению позволит получать информацию обо всех казахстанских физических и юридических лицах, открывших счета в США", - заявил Куантыров.
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